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除了美國職棒自由市場熱絡外，今年中職自由市場也備受關注，隨著朱育賢在昨以4年總額4800萬台幣，從樂天桃猿確定轉戰味全龍後，今年FA市場「大魚」還剩下中信兄弟強打陳子豪和詹子賢，與統一獅當家終結者陳韻文。根據中職聯盟公告，「朱育賢確定轉戰味全龍，樂天可選擇全額轉隊費1125萬元，或是675萬與1名25人保護名單外的球員，龍隊也已經將25人名單遞交給聯盟。」值得一提，桃猿連兩賽季都由球員出走，去年為陳俊秀轉戰兄弟，猿隊則是挑中今年拿下救援王的陳柏豪。隨著中華隊在12強奪冠，中職也正式迎來「大頂薪時代」，其中市場最大咖球員陳子豪在昨也與母隊兄弟會面，雙方洽談順利，根據經紀公司透露，「接下來會整理相關資訊給陳子豪，最快下周確定落腳處。」外傳陳子豪將追求一份年限達6年的合約，若順利簽約將是近年本土球員最大合約。至於兄弟右打詹子賢也在昨與母隊會面，根據兄弟領隊劉志威表示，「雙方已就合約內容進行充分溝通並交換想法」，目前詹子賢陣營也透露雙方還在協調階段。此外除了兄弟有意延攬外，新軍台鋼雄鷹也對他表示興趣，目前已經開出至少5年的合約，詹子賢本季月薪為63萬元，若最後轉隊需支付945萬元轉隊費，或選擇支付567萬元加上一名球員的補償方案。生涯累積154次救援成功的陳韻王，除了母隊統一獅全力慰留外，兄弟與台鋼也都有意追求，其中獅隊更是端出5年平均月薪至少75萬元的隊史最大張合約留人，可說是誠意滿滿。根據獅隊領隊蘇泰安表示，「合約細節仍還在討論、目前是往好的方向邁進」，回顧過去獅隊最大約，是在2013年以3年4080萬簽下郭泓志，若順利簽下陳韻文將有望打破隊史紀錄。