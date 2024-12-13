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台灣旅美左投林昱珉在今年世界棒球12強賽扛下王牌重任，他先是封鎖南韓隊，接著於冠軍賽壓制全職業日本隊，助中華隊以4：0完封日本隊，奪得首座世界冠軍。美媒《運動畫刊》以「來自台灣的霸氣左投」撰文介紹，並指出林昱珉今年有望在季中升上大聯盟。林昱珉目前效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟3A，過去因被界外球擊中頭部，導致錯過六週賽季，但也因此讓他更懂得珍惜每一場出賽的機會。在今年12強賽，他在投手丘上展現王牌霸氣，接連封鎖日韓，未來發展備受矚目。根據《運動畫刊》報導，林昱珉雖身材不算高大，但他憑藉優異控球，以及出色的變化球，展現出超齡的成熟度與自信心。報導提到，今年他將從響尾蛇3A球隊雷諾隊出發，響尾蛇暫時不會急著拉他上大聯盟，最快可能在季中登上大聯盟。根據Fangraphs網站球探報告，林昱珉的速球分數為30/40（目前/未來預期），曲球50/55、變速球40/50、卡特球40/50，控球能力為40/45。他的直球均速為88-92英里（約142-148公里），極速可達95英里（約153公里），主要武器有滑曲球、卡特球與變速球，其中變速球有橫移、縱向兩種軌跡，讓他能有效壓制打者。不過，Fangraphs也點出林昱珉升上大聯盟需要面對的挑戰，包括速直球球速並非頂尖、控球穩定性有待提升，以及投球動作揮臂過長，可能影響穩定性，這些因素都是能否在大聯盟穩定站穩腳步的核心關鍵。