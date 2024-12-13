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▲在智慧財產局商標檢索系統中，可查到日商羅森公司已經於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。 （圖擷取自智慧財產局商標檢索系統）

日本LAWSON超商來台灣夢碎！日前日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）傳出已在台灣註冊商標，不少消費者期待是否為來台展店的預告，不過根據《財訊》報導指出，日本羅森總部正面回應「不論是否會展店，羅森基於保護商標權的立場，都會在各個國家登錄商標，這次台灣申請商標也是其中一環，並非有具體的展店計畫。」根據《財訊》報導指出，日本羅森總部針對此消息正面回應「不論是否會展店，羅森基於保護商標權的立場，都會在各個國家登錄商標，這次台灣申請商標也是其中一環，並非有具體的展店計畫。」證實本次在台灣註冊商標是基於保護商標權，而非有具體展店計畫，而眾人瘋傳的是否將收購萊爾富、OK超商實現快速佈局，萊爾富官方也曾回應日本LAWSON超商於2024年8月30日，在台灣申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標，商品品類包含了LAWSON的主要販售品，引發眾多網友熱議，是否預告將要在台灣展店，並且敲碗許願能夠吃到熱門熟食「炸雞君」，不過如今日本官方證實目前沒在台灣展店的計畫，廣大消費者只好再耐心等等了。