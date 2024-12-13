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休賽季最大咖自由球員Juan Soto和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣250億元）天價合約，打破去年大谷翔平的簽約紀錄，當時大谷在簽約後，捐贈了約6萬雙棒球手套給母國日本，今天加盟記者會上，Soto也被問到要如何使用這筆鉅款。Soto表示，他首先想到的是自己出生的國家多明尼加共和國，「那裡有許多有天賦的孩子，他們可能擁有光明的未來，但因缺乏支援而無法實現夢想。我希望幫助這些社區，幫助母國的人民。」寄望能透過計劃將這筆資金回饋給家鄉。Soto的回答得到外界高度讚賞，也讓人聯想起去年，大谷翔平和道奇簽下10年7億美元合約，打破當時的紀錄。而大谷在簽約後，捐贈了約6萬雙棒球手套給日本的少年少女，旨在激勵下一代棒球運動員。Soto也提到，「我們無法預知誰會是下一個Soto，下一個大谷翔平，甚至是下一個Bryce Harper，但我希望為他們提供一絲希望，幫助他們持續前進。」