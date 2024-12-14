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▲方媛（左）透露，郭富城（右）在她心目中就是一位好丈夫、好爸爸。（圖／翻攝方媛微博）

59歲的「天王」郭富城於2017年與小22歲的中國模特兒方媛結婚，公布此消息時外界相當不看好，不過兩人結婚近7年，感情穩定。日前方媛也在綜藝節目分享與郭富城平時相處的細節，直言兩人平時的生活就和一般夫妻一樣，而郭富城也超寵方媛，先前她分享自己在挑選名牌包時，不知道要挑什麼顏色，郭富城霸氣回「全包了！」2015年郭富城在微博公開與方媛的戀情，並於2017年在香港秘密申請結婚，同年4月舉辦結婚典禮，9月生下大女兒，隔兩年後生下小女兒，而方媛也經常在個人社群平台上分享一家四口的甜蜜合照與日常。方媛在綜藝節目《今晚開放麥》第二季中難得透露與郭富城的相處狀況，她坦言，在她心目中，郭富城不僅是一位好丈夫，也是一位好爸爸，對待工作的態度也是非常認真，因此成為2個女兒的榜樣，而看到郭富城對待工作的態度後，方媛也決定出門工作，也想要成為女兒的榜樣。模特兒出身的方媛坦言，從外界來看自己與「天王」郭富城的地位差距很大，「結婚前大家都很羨慕我，但結婚後大家反而是心疼我，只是心疼的方式卻是造謠。每次和郭富城一起出門，如果兩人站得太近，會被說好卑微，站得太遠又被說是形同陌路」，但其實他們和普通家庭一樣，方媛還幽默表示，普通話很不普通就是了！而郭富城也超寵方媛，他在自家樓下租一層樓，將岳父母接到香港居住，方便他們看女兒、孫子。根據港媒估計，郭富城每個月開銷至少100萬港幣（約新台幣400萬元），包含郭富城自己的生活費30萬港幣、給母親的孝親費30萬港幣、給妻子的家庭費用20萬港幣，以及岳父母的房租和生活費20萬港幣，也難怪郭富城不斷拍戲、開演唱會。方媛先前帶女兒去上海探班郭富城拍戲，就是搭乘一般經濟艙，甚至想買DIOR名牌包時都自稱有選擇困難症，要網友幫忙挑選，不過酸民卻說妳老公是郭富城，應該兩個包都買下，方媛高情商回覆「老公的確要她全部都買了，是自己覺得這個花色的包包一個就夠了」，不刻意炫富的行徑反而在網路上拉了一波好感。