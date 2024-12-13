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中華棒球代表隊在世界12強勇奪冠軍，創下史上最佳成績，舉國歡騰，不過網紅「館長」自爆過去曾做球版，又讓球迷想起過去職棒黑暗時期的不堪回憶。立法院今（13）日三讀通過《運動產業發展條例》修正案，針對簽賭行為，最重可以處7年有期徒刑。《運動產業發展條例》舊法有漏洞，如果不是運彩的投注項目，例如業餘企業聯賽，只能用賭博罪偵辦，為防堵漏洞，包括職棒公會前任理事長周思齊、現任理事長，以及職籃工會曾文鼎都曾拜訪立法院希望能修法，經朝野協商後，今順利完成三讀。根據三讀後條文，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法之方法，妨害運動競技賽事之公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併新台幣1千萬元以上3千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併新台幣2千萬元以上5千萬元以下罰金。意圖營利或3人以上共同犯第2項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣2千萬元以上5千萬元以下罰金。另外為健全職業與業餘運動業之發展，三讀條文也規定，中央主管機關應積極輔導相關賽事之運動員工會或團體成立。前項運動員工會或團體之輔導、獎勵、補助及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。