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▲林柏叡（左）、雷婕熙（右）最後因個性不合而分開，但雙方還是共同撫養孩子。（圖／林柏叡、雷婕熙臉書）

▲林柏叡近年來轉戰中國演藝圈，憑藉陸劇《蒼蘭訣》中「大黑龍」一角惹人愛。（圖／凱渥提供）

30歲混血女星雷婕熙近日出席由張作驥執導的新片《優雅的相遇》首映會，她在劇中飾演婚姻失意回老家的女子，並坦言自己與角色有許多相似的地方。事實上，雷婕熙23歲時就與男星林柏叡未婚生女，男方2018年還在IG發聲明，感謝雷婕熙生女的勇敢，雖然2人最終因個性不合而分開。近年來，林柏叡轉戰中國發展，憑藉陸劇《蒼蘭訣》人氣高漲，去年還帶著女兒登上陸粽。雷婕熙23歲時與男星林柏叡未婚生女，年紀輕輕就當媽，林柏叡後來也在IG發聲明認了自己是孩子的爸，坦言當時發現懷孕時胎兒僅8週，但兩人選擇尊重生命，願意承擔責任。此外，林柏叡也表示很佩服雷婕熙的勇敢：「她那時才23歲，工作才剛起飛，才剛拍完《大佛普拉斯》，卻要突然轉變生活承受這一切，我很謝謝她願意跟我一起面對這一切。」雖然兩人因個性不合沒能走到最後，但雙方仍共同撫養小孩。而林柏叡先前演出電影《鬥魚》、《等一個人咖啡》打開知名度，近年轉戰中國戲劇圈，憑藉仙俠劇《蒼蘭訣》人氣高漲。林柏叡去年還帶著女兒一起上陸綜，今年7月則在微博曬出與女兒的合照，透露孩子在上暑期班，已經一年級了。