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Bronny James飆出單場新高30分！洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，目前效力於G League的南灣湖人隊，今（13）日隨隊作客山谷太陽隊，表現迎來大爆發。Bronny James前3場在G League的出賽，場均可以攻下 8.7 分、3.0 個籃板和 2.7 次助攻，並不算特別亮眼。今（13）日首度出戰客隊比賽，結果在上半場就攻下全隊最高的13分，並幫助南灣湖人在半場結束取得12分領先。值得一提的是，Bronny James在比賽中大秀alley-oop爆扣以及高強度防守等表現，似乎正逐漸在場上找到信心。