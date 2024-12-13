Bronny James飆出單場新高30分！洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，目前效力於G League的南灣湖人隊，今（13）日隨隊作客山谷太陽隊，表現迎來大爆發。Bronny James砍下全場最高的30分，同時也是個人生涯新高，不過球隊以100：106惜敗太陽，但他在場中出色的表現，讓不少球迷眼睛為之一亮。
意外的客場之旅 爆發砍生涯新高
根據先前多家媒體報導，Bronny James原先預定只在主場賽事出戰，因此隨隊前往亞利桑那，屬於意外的安排。Bronny James前3場在G League的出賽，場均可以攻下 8.7 分、3.0 個籃板和 2.7 次助攻，並不算特別亮眼。
今（13）日首度出戰客隊比賽，結果在上半場就攻下全隊最高的13分，並幫助南灣湖人在半場結束取得12分領先。雖然Bronny James在下半場持續砍分，得分首度突破30分大關，不過未能阻止山谷太陽的反攻，球隊最終以6分之差輸球。
本場比賽，Bronny James攻下全場最高的30分，並貢獻3籃板、2助攻、1抄截以及1次阻攻，數據相當全面，總計出手23投13中，外線則是9投3中，命中率也維持在水準之上。值得一提的是，Bronny James在比賽中大秀alley-oop爆扣以及高強度防守等表現，似乎正逐漸在場上找到信心。
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根據先前多家媒體報導，Bronny James原先預定只在主場賽事出戰，因此隨隊前往亞利桑那，屬於意外的安排。Bronny James前3場在G League的出賽，場均可以攻下 8.7 分、3.0 個籃板和 2.7 次助攻，並不算特別亮眼。
今（13）日首度出戰客隊比賽，結果在上半場就攻下全隊最高的13分，並幫助南灣湖人在半場結束取得12分領先。雖然Bronny James在下半場持續砍分，得分首度突破30分大關，不過未能阻止山谷太陽的反攻，球隊最終以6分之差輸球。
本場比賽，Bronny James攻下全場最高的30分，並貢獻3籃板、2助攻、1抄截以及1次阻攻，數據相當全面，總計出手23投13中，外線則是9投3中，命中率也維持在水準之上。值得一提的是，Bronny James在比賽中大秀alley-oop爆扣以及高強度防守等表現，似乎正逐漸在場上找到信心。