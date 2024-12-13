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曾勇闖大聯盟締造美日通算197勝的日本投手田中將大，在今年季後震撼宣布離開樂天，但至今乏人問津，面臨職業生涯危機，日本媒體更進一步分析，未來選項恐僅剩「浪人」或「引退」兩選項。日本媒體《日刊ゲンダイ（日刊現代）》撰文分析，36歲的田中將大目前職業前景越發黯淡，各球團對於簽下這名昔日「神之子」的意願普遍低落，中日龍監督井上一樹受訪時談到，雖然不完全排除可能性，但未積極接觸，而據傳最積極接觸的東京養樂多燕子，也因簽下其他投手而結束討論。此外，田中將大進入獨立聯盟的可能性也被提及，獨立聯盟認為，田中將大加入可創造雙贏局面，提升聯盟關注度，然而具體的合作形式與可能性仍有待觀察。田中將大今年季後自請退團，震撼日本球界，近年他因傷勢影響表現下滑，薪水也跟著減半，從2021年回鍋樂天時簽下當時日本球員史上最高2年9億日幣年薪加激勵獎金的合約，到今年只剩2.6億，本季他在一軍出賽1場、二軍也僅有5場的狀況下，勢必會再被大幅減薪，可能也是他離隊原因之一。田中將大目前僅差3勝就能達成美日通算200勝里程碑，過去只有3人包含野茂英雄、黑田博樹、達比修有能達到此成就，若是未能找到新東家，甚至最壞情況就此結束職棒生涯將會是一大憾事。