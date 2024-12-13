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根據環境部空氣品質監測網顯示，受到中國山東到上海地區昨（12）日出現霾害現象影響，預計12/14凌晨起，境外污染物隨著大陸冷氣團南下，影響到我國空氣品質。12/13起彰化到雲嘉南沿海地區，因為風速較強，容易引發揚塵現象，影響到空氣品質及能見度，民眾外出時請留意空氣品質變化。環境部表示，12/12在中國濟南到上海一帶的PM2.5小時濃度約60~110微克/立方公尺，預計12/14的境外污染物隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達到40~50微克/立方公尺，境外污染物隨著東北風持續往南移動，全台空氣品質多為普通到橘色提醒等級。環境部指出，今日環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。彰化到雲嘉南沿海地區因風速較強，容易引發地表揚塵現象，影響到空氣品質及能見度，其中，雲嘉南局部地區短時間內可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級，其他地區則是良好或普通等級。