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▲苦苓指出中國要統戰是不用花錢的，一語道破並非有無「收錢」的問題，而是一旦有了流量即可得到分紅。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）

▲苦苓分享昔日去成都及上海談及兩岸話題，疑似被統戰親身經歷簡直超驚險。（圖／翻攝自苦苓臉書）

日前台灣YouTuber「八炯」發布「中國統戰紀錄片系列」影片，揭露中國方面如何進行文化統戰，其中手段之一就是靠收買台灣網紅，而影片中更提及另一位YouTuber鍾明軒，使得其遭到不少抨擊言論，引發軒然大波，事後鍾明軒出面否認收錢一事，強調自身影片都是自掏腰包拍的。然而，資深媒體人苦苓也針對此事發表看法，指出鍾明軒可能真的沒收錢，並爆出中國只要使出「1手段」就能達成外宣目的，透露自己過往親身經歷作對比。苦苓近日上政論節目分享，中國要統戰是不用花錢的，「只要說我提供資源，幫忙灌流量，你就可以分紅了，幫你抖內就有錢了，事實上他在中國可以用微信，支付給你台灣的微信，一天限5萬塊」，一語道破並非有無「收錢」的問題，而是一旦有了流量即可得到分紅，才會使得兩方各說各話，論戰不休，引發一連串爭議。而說到被統戰，苦苓也親身經歷過相似經驗，他表示多年前與友人到上海旅遊，本來預定好了地陪，怎料他在過程中脫口立場，「其實我們兩岸同胞就算像是指腹為婚，逼著我們在一起，可是你這個男的又窮又野蠻又粗魯，那人家女的怎麼肯嫁你」，結果隔天地陪全遭撤換，換成一邊灌輸「台灣是中國的一部分」的當地嚮導。不只如此，苦苓接著分享有次去中國成都的某間餐廳拍攝節目，在比賽吃辣環節戰勝老闆，他脫口一句「台北隊獲勝！」沒想到下秒包含老闆等周遭四個人全部衝上前，「抓住我們說我們就是李登輝兩國論，還有人衝上麵包車把包包、護照都拿走」，最後靠著製作人帶著團隊連夜換旅館，才險能逃回台灣。