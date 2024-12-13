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▲BURBERRY攜手「承繼」打造節慶限定餐車，座落台北信義區新光三越A9館一樓。（圖／BURBERRY提供）

▲BURBERRY戰馬圖騰熱飲必喝！（圖／記者蕭涵云攝）

▲坤達帥氣現身BURBERRY節慶限定餐車。（圖／BURBERRY提供）

▲BURBERRY節慶限定餐車，吃得到承繼獨家「-18°c 焦糖起司蛋糕」、「肉桂阿曼」新口味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲跟著坤達的帥照角度，一起來打卡。（圖／BURBERRY提供）

▲坤達就坐在餐車旁的長凳上，朝聖一定要多拍幾張美照。（圖／記者蕭涵云攝）

▲承繼超人氣肉桂捲一定要吃吧。（圖／記者蕭涵云攝）

▲BURBERRY戰馬節慶包裝與承繼甜點好有儀式感，拍好拍滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲BURBERRY節慶系列Knight Arc鐵鏽色牛皮提包69,000元、Rocking Horse鐵鏽色絎縫肩揹包79,000元。（圖／BURBERRY提供）

▲ECCO x White Mountaineering快閃店降臨台北SOGO忠孝館1F前廣場。（圖／ECCO提供）

▲婁峻碩演繹SHOU式山系穿搭，現身快閃店。（圖／ECCO提供）

▲強強聯名ECCO X White Mountaineering快閃店，連婁峻碩都愛上。（圖／ECCO提供）

▲ECCO X White Mountaineering快閃店活動優惠多，一起逛到明年。（圖／ECCO提供）

又到了歲末年終最浪漫的聖誕節！跟著坤達的腳步一起到台北信義區新光三越A9館帥氣踩點，BURBERRY攜手台灣超人氣甜點品牌「承繼」，打造期間限定節慶餐車，現場吃得到獨家「-18°c 焦糖起司蛋糕」、「肉桂阿曼」新口味，熱門打卡點、一招送喝「戰馬熱飲」規則一次整理。台北SOGO忠孝館1F前廣場也有ECCO x White Mountaineering快閃店，婁峻碩秀山系穿搭教拍美照。BURBERRY聯名「承繼」節慶限定餐車開張了，響應Burberry全球「Wrapped in Burberry」歡慶佳節的精神，在台北信義區新光三越A9一樓香緹之心，打造一座聖誕氣氛濃郁的顯眼餐車，以節慶紅色調演繹的經典格紋與戰馬圖騰詮釋。坤達穿上戰馬騎士羊毛喀什米爾毛衣，搭配經典格紋襯衫與長版風衣，到現場搶先體驗。只見坤達在異國風十足的紅色調格紋餐車前帥氣打卡；或腳踩在印有經典Logo圖騰的地上、坐在聖誕樹旁的紅色長凳拍下節慶氣氛照，不說還以為是國外。俏皮的坤達還闖入餐車為大家送上「承繼」獨家加入英式早餐茶的「-18°c 焦糖起司蛋糕」，平衡起司蛋糕的濃郁感；經典「肉桂阿曼」則跳脫框架、加入委內瑞拉單一莊園可可豆，全新風味都在BURBERRY節慶限定餐車吃得到。而且甜點包裝設計呼應BURBERRY節慶限定餐車，結合兩個品牌特色與經典色彩，打造紅色格紋禮盒包裝，在家享受過節氣氛、或送禮都好有面子。而且活動期間，新光三越A9的BURBERRY專門店也推出獨家服務，可在部分款式圍巾上添加節日標籤等客製化訊息、增添個人風格，還提供全台獨家節慶包裝。Burberry節慶限定餐車即日起至2025年1月2日營業，於活動現場成功掃描QR Code加入Burberry官方Line好友，即可購買獨家禮盒，並兌換有著Burberry戰馬圖騰的暖心熱飲一杯（禮盒與飲品限量供應，售完即止）。日期：2024年12月12日至2025年1月2日時間：中午12:00至下午7:00地點：新光三越信義A9館1樓香緹之心餐點：「-18°c 焦糖起司蛋糕－英式早餐茶」820元、「肉桂阿曼－莊園可可三入精裝盒」480元、「肉桂阿曼－莊園可可單入盒」145元，暖心熱飲「皇家結婚曲」 、「波本香草茶」。另外，丹麥鞋履生活風格ECCO，歡慶鞋王家族BIOM系列發佈15週年，攜手日本戶外時尚領域先鋒品牌，推出全新ECCO x White Mountaineering限量聯名膠囊系列，除了創新演繹多款BIOM鞋型、並重磅發佈ECCO首次聯名服飾。更於台北SOGO忠孝館1F前廣場打造ECCO x White Mountaineering快閃店，邀來婁峻碩演繹SHOU式山系穿搭。12月14日、12月15日首週末兩天，派翠克將在現場進行造型PK賽，民眾前往投票Pick最佳穿搭，就有機會獲贈「聯名限定購物袋」！指定時段更能體驗聖誕活動及供應限量的暖心小點。幫大家整理限定優惠：首週末快閃店全面95折優惠；總活動期間，銀卡會員獨享筆筆95折或當月壽星享一次9折；不限門檻消費即贈ECCO X White Mountaineering聯名限定購物袋（1,980元～2,980元）及會員點數2倍送，另可享一次保證有獎之抽獎機會，獎品包含BIOM 2.2套入式運動休閒鞋（6,980元，每日一雙抽獎機會）、潮流真皮卡夾（5,980元，顏色隨機）、超可愛萌萌動物皮革掛飾（5,980元 / 款式隨機）等好禮。ECCO x White Mountaineering部分精選服飾同步於台中新光三越中港店販售日期：2024年12月12日至2025年1月12日時間：週日至週四11:00-21:00（首日18:00開賣）；週五至週六及12月31日11:00-21:30地點：台北SOGO忠孝館1F前廣場（台北市大安區忠孝東路四段45號）