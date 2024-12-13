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▲馬清偉的前妻陳美琪（如圖）曾指控是關之琳害她離婚，更因此流產。（圖／陳美琪微博）

▲關之琳曾坦言後悔在感情上傷害別人。（圖／翻攝自魯豫有約）

▲▼關之琳（上左）與香港富豪劉鑾雄（上右）曾有過一段情，後來劉鑾雄在2016年娶了現任妻子陳凱韻（下右）。（圖／陳凱韻IG、關之琳微博）

62歲香港女星關之琳年輕時的神級美貌迷倒眾生，也為她帶來不少花邊新聞。1986年關之琳就捲入富商馬清偉與前妻陳美琪的情愛糾葛，遭陳美琪指控介入婚姻，害她情緒不穩流產。後來關之琳又和已婚富商劉鑾雄交往8年，雖然劉鑾雄後來離婚了，但也未娶她；當時更有八卦消息說關之琳為了拿2千萬港幣的分手費，接受劉鑾雄不合理的要求，導致她受傷被送進急診室，一度醜聞滿天飛。關之琳36年前受訪時曾在節目中提到：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過」，囂張發言被封「小三專業戶」。1986年富商馬清偉與元配陳美琪離婚時，陳美琪更直白點名關之琳就是第三者，她更暗指關之琳電話騷擾她，導致她情緒低落懷孕流產。當時關之琳曾直球回應媒體：「我沒有勾引馬清偉。」2017年她上節目《魯豫有約》時，也回應過這段當小三的經歷：「我有後悔這樣，因為還傷害到人家」，但她也說自己沒有主動就行了，「擋不住別人為我做什麼。」時隔多年已經改嫁的陳美琪聽到這些話，只淡然回應港媒：「有悔意？那還不算太壞」，看起來已放下心中仇恨。而關之琳感情生活中，另一件令人印象深刻的黑歷史，當屬她與富商劉鑾雄長達8年的愛恨情仇。劉鑾雄是港圈著名的「女神收割機」，與李嘉欣、袁詠儀、蔡少芬等大美女都傳過緋聞，1992年還沒離婚的他，就與關之琳開始約會；兩人分手時，更因「小白球事件」鬧得沸沸揚揚。當年有八卦消息稱，關之琳以1顆1000萬港幣的代價，接受劉鑾雄提出的性暴力要求，最後雖拿到2千萬元分手費，但也被送進醫院急診室。不過這個爆料完全沒有相關證據，劉鑾雄去年開記者會時，隔了20多年也重提此事，他強調自己絕對沒那麼下流：「不要說是做了，就算想過都要絕子絕孫」。香港資深娛樂記者朱叔也曾替兩人澄清過，表示當時香港的醫院都會有狗仔蹲守，關之琳如果真的送醫不可能沒被拍到，況且當時兩人都沒有打高爾夫球的習慣，怎麼可能隨機拿小白球做賭。不過「小白球事件」仍重創關之琳形象，甚至連她息影多年，都甩不掉這個醜聞標籤。