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受到美國11月生產者物價指數（PPI）經季節調整後月增0.4%，高於預期，也使得美股12日四大指數收低，台股今（13）日開盤連帶開低走高震盪，一度跌到22920點，但隨後在權值王台積電、聯發科帶頭翻紅，貨櫃航運三雄及高價千金股穩盤，使得盤中也跟著上揚漲逾50點，隨後漲幅收斂，終場以23020點收，小跌26點或0.11%，成交量3427億元。權值股台積電開盤後在平盤1055元附近遊走，但午盤後走揚，最高觸及1070元，終場以1065元收、漲5元或0.47%。聯發科也跟著擔任撐盤要角，開盤1365元一路走揚，最高達到1410元上下震盪，終場以1410元收，漲30元或2.17%。除了台積電、聯發科外，受到貨櫃航運巨擘馬士基樂看2025運量有關，使得貨櫃三雄成了盤面相對強勢族群。其中，陽明午盤一度以漲幅4%領航，終場則是收在80.4元，漲1.8元或2.29%；長榮、萬海則是有2%漲幅，終場分別以230元、82.2元收，漲幅則分別是3元或1.31%、0.5元或0.61%。