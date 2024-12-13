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衛福部長照司司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，但衛福部次長呂建德昨日在霸凌案調查結果記者會中稱「祝司長沒有強迫，是用鼓勵方式」。針對衛福部公布疑涉職場霸凌調查結果，調查8案中僅3案成立，遭外界質疑輕放，要求重啟調查。衛福部長邱泰源今（13）日表示，高規格調查小組深度訪談、廣泛問卷加上多次會議，一切依法辦理，尊重調查結果。媒體人黃揚明諷刺，衛福部部用心良苦還被投訴長官清白。邱泰源今日上午出席「公醫前驅引領長照 部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會，他在會前接受媒體聯訪時表示，衛福部是用嚴肅心情面對這件事情，傳出霸凌案消息後，立刻成立高規格調查小組，包括4名外部專家與3名內部專家，深度訪談100人，也廣泛做問卷調查，力求秉公處理、毋枉毋縱。媒體追問，用深蹲、輕生等方式來表達誠意是否算霸凌，畢竟存在權力落差關係。邱泰源沒有正面回應，只是再度強調這些都是調查內容，要去了解才知道實際狀況，包括發生多久、發生情境等，任何的事件都要了解清楚，才不會被做不當連結，「希望有就有、沒有就沒有」都要調查清楚，從時間點到原因，釐清因果才會有較正確、合情、合法、合理處置。黃揚明臉書發文表示，「衛福部用心調查，還被投訴的長官們清白，真是用心良苦」，並標注說，「勞動部是官員全下台才查出真相」、「衛福部想比照辦理嗎？」