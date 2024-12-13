勞動部勞發署吳姓資訊分析師輕生案發生超過1個月，勞動部11日公布案件重啟調查報告，勞動部長洪申翰表示，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」。而謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見，不少員工也紛紛跳出來指控她的惡行惡狀，其中一名疑似受害者透露，憶起被「蕭婆」霸凌的日子，自己經常加班，到家洗澡睡覺都已12點多，但因為太焦慮，每天清晨4、5點就會驚醒。
一名過去疑似遭謝宜容霸凌的受害者透露，回憶過去在「蕭婆」霸凌的日子中，做到每天清晨4、5點驚醒，就焦慮得睡不著覺，想到辦公室內堆積如山的公文，就開始煩悶，可是路途遙遠要搭專車，只好撐到天亮才能出門，「所以吳先生一定也是如此，因為手上也不會只做一件工作，我做科員的1-2人份工作，薪水也沒給我1-2人份！ 吳先生要做3-4人工作，一定更焦慮。」
該名受害者表示，「天氣冷了，同事都下班了，自己還在辦公室內努力加班！單身、無家累、可以全心全力奉獻工作的人、長官最愛」，自己加班餓肚子時，妹妹還會傳訊息給他「晚飯在電鍋，天冷，早點做完回家」，可他經常加班到9、10點，甚至搭10點30分最後一班公車回家，到家都11點30分，洗澡睡覺都要12點多了，「接者4、5點醒來又焦慮！因為馬上要上班了，只有等到快下班、心情才好ㄧ點！緊繃一整天的神經，才得以放鬆一點！」
該名受害者說，經過幾個月無止盡的折磨，跟家人溝通，講了辦公室的難處，決定要辭職，還好遇到貴人相助只有降調到別單位，「所以7年後當謝的新聞爆出來後，妹妹聽女兒講謝如何霸凌北分署的事，覺得很耳熟，問我是否就是我前長官？」該名受害者感嘆，吳男家人一定知道他工作不順，被蕭婆虐待，吳媽媽才會說「早叫他不要做了，家裡又不是沒飯吃！」
該名受害者也透露，謝宜容霸凌全部的人，但是會挑某一個特定對象集中火力，「當我前面被砲轟的同事離職後，就挑中我，因為我善良，好人，好欺負！交辦公文就收下來辦，因為單身不用顧家人，同吳員一樣，好使喚，配合加班！有家庭的人、早就鬧離婚了吧！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
該名受害者表示，「天氣冷了，同事都下班了，自己還在辦公室內努力加班！單身、無家累、可以全心全力奉獻工作的人、長官最愛」，自己加班餓肚子時，妹妹還會傳訊息給他「晚飯在電鍋，天冷，早點做完回家」，可他經常加班到9、10點，甚至搭10點30分最後一班公車回家，到家都11點30分，洗澡睡覺都要12點多了，「接者4、5點醒來又焦慮！因為馬上要上班了，只有等到快下班、心情才好ㄧ點！緊繃一整天的神經，才得以放鬆一點！」
該名受害者說，經過幾個月無止盡的折磨，跟家人溝通，講了辦公室的難處，決定要辭職，還好遇到貴人相助只有降調到別單位，「所以7年後當謝的新聞爆出來後，妹妹聽女兒講謝如何霸凌北分署的事，覺得很耳熟，問我是否就是我前長官？」該名受害者感嘆，吳男家人一定知道他工作不順，被蕭婆虐待，吳媽媽才會說「早叫他不要做了，家裡又不是沒飯吃！」
該名受害者也透露，謝宜容霸凌全部的人，但是會挑某一個特定對象集中火力，「當我前面被砲轟的同事離職後，就挑中我，因為我善良，好人，好欺負！交辦公文就收下來辦，因為單身不用顧家人，同吳員一樣，好使喚，配合加班！有家庭的人、早就鬧離婚了吧！」