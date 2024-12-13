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▲LINE14.20.0版本聊天室「加強版警語」上線，若陌生好友是海外用戶，系統將會自動跳出「此為非台灣門號註冊之帳號，請留意潛在的詐騙行為」警語。（圖／LINE官方提供）

▲14.20.0版本支援將相簿再次分享至LINE原聊天室。（圖／LINE官方提供）

▲將記事本再次分享到LINE原聊天室，能夠更快速地傳達之前建立的重要事項。（圖／LINE官方提供）

LINE「14.20.0更新」版本已分別於iOS、Android系統上線，這次新增了許多實用功能，包含分享相簿、記事本至原聊天室等，原本還新增手機版「變更文字格式」功能，但為了讓大家享受到最完善的體驗，官方正在進行調整優化，因此目前已暫時隱藏這項功能，待調整完成後再上線。《NOWnews今日新聞》也整理了LINE「14.20.0更新」的功能，讓讀者一次看完。LINE表示，為了替用戶創造一個安全可靠的通訊環境，14.20.0版本聊天室「加強版警語」上線，若陌生好友是海外用戶，系統將會自動跳出「此為非台灣門號註冊之帳號，請留意潛在的詐騙行為」警語，幫助用戶們提高警覺。14.20.0版本支援將相簿再次分享至原聊天室，若是想跟朋友回味聊天室中過去創建的相簿內容，可以直接找到那本相簿，並再次分享至原聊天室，不必再上滑對話紀錄滑到手抽筋！📍路徑1：聊天室→右上角「≡」→相簿→任一相簿右下角的「⋯」→分享相簿 。📍路徑2:：聊天室→右上角「≡」→相簿→點入任一相簿後，點選右上角的「︙」→分享相簿 。不只是新增分享相簿功能，14.20.0版本也支援將記事本再次分享到原聊天室，能夠更快速地傳達之前建立的重要事項，無論是在工作群組或是好友聊天室都非常方便。📍路徑：聊天室→右上角「≡」→記事本→任一記事本左下角的「分享」符號。