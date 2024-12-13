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▲《黑白大廚》中的「學餐名家」李美英師傅（左）來台，與凱菲屋主廚凱菲屋主廚胡政裕帶領的團隊聯手，今（13）日起至30日韓國美食節期間。（圖／台北君悅提供）

▲在釜山街頭能吃到的糖餅也吃得到。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「辣味牛肉湯」味道濃郁但不過辣。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「安東燉雞」肉質軟嫩且入味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「豆腐菜鬆拌」為一道山茼蒿與豆腐碎的經典涼拌菜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「韓式五花肉、包飯醬」是一道很道地的韓國菜式。（圖／記者葉盛耀攝）

▲韓國餐廳常見的韓式拌飯也有。（圖／記者葉盛耀攝）

▲韓式煎餅不會太厚，吃得出各式好料的誠意度。（圖／記者葉盛耀攝）

▲日本頗負盛名的鮨し人大將「木村泉美」率領全店一流團隊展開世界巡迴客座，2025 首站就選在高雄正式登場，將在明年1月客座高雄 Hotel dùa 在地日料名店「鮨毅」。（圖／Hotel dùa 提供）

台北君悅酒店首度邀請紅遍全球的韓國料理競賽節目《黑白大廚》中的「學餐名家」李美英師傅來台，與凱菲屋廚藝團隊聯手，今（13）日起至30日韓國美食節期間，推出安東燉雞、豆腐菜鬆拌、辣味牛肉湯、海鮮煎餅和台灣少見的韓式糖餅等道地好味。另外12月13日至14日中餐、下午茶、晚餐餐期將邀請學餐名家親自現場站台，並提供訂位賓客享用時以鐵製餐盤呈裝，還原韓國學餐經典的獨到食趣。黑白大廚》實境節目爆紅，台北君悅邀請節目中唯一未經營餐廳、即便粉絲遠飛至韓國也無法親嚐招牌美味的「學餐名家」李美英師傅，於12月13日、14日客座凱菲屋。台北君悅酒店總經理蔡鍈華表示，客座訊息曝光首日餐廳訂位旋即秒殺滿席。本次為期兩天的客座活動將帶來多道由學餐名家親自調味監製的美味料理，其中有幾道還原黑白大廚節目中，讓韓國米其林三星主廚安成宰意猶未盡的「鮮辣娃娃菜」、「菜包肉」及「辣味牛肉湯」等，。鮮少出國的李美英師傅也表示，首度來台起初相當緊張，但與凱菲屋廚房團隊共事後，感受到團隊認真與熱情，同時她也私下分享，凱菲屋主廚胡政裕的外表及個性，與黑白大廚》節目中的人氣黑廚「外送員廚師」的相似度幾乎高達百分百，相當有趣。主廚胡政裕提到，李美英師傅因為擅長做學餐，即是給學生吃的料理，因此辣度本就不高，所以這次的菜色相對上更適合台灣民眾。而台北君悅凱菲屋此次的「韓國美食節」將推出至12月30日，廚房團隊為增添食藝巧思，精心準備鐵製學餐餐盤，讓食客能自由打菜呈盤，學餐名家李美英師傅則親自傳授私房食譜，看似簡單的「鮮辣娃娃菜」，需先將鮮切的生娃娃菜醃入由韓式梅子醬、鮪魚魚露、辣椒粉、白芝麻黃金比例調和而成的靈魂醬汁，由梅果酸甜尾韻帶出甘甜滋味。「辣味牛肉湯」湯底由蒜香辣椒粉爆香後，加入水煮芋頭梗與蕨菜、香煎牛肩胛肉、白蘿蔔、柳松菇等鮮蔬高湯，再由燒酒、紅糖、胡椒調味，撲鼻的辛辣韓式香氣，湯頭卻格外清爽適口，打破韓式料理重辣重鹹的刻板印象。主廚推薦必嚐的「安東燉雞」，由韓式辣椒粉及蒜末爆香，加入雞肉拌炒後，佐以魚露、燒酒、醬油調味，再搭配香菇、地瓜、紅蘿蔔、蔥等中火燉煮，打造肉質滑嫩與甘甜醬香融合的垂涎滋味。「豆腐菜鬆拌」為一道山茼蒿與豆腐碎的經典涼拌，由魚露、芝麻油與白芝麻調味，風味極其優雅清爽，口感細緻綿密。「韓式五花肉、包飯醬」需由大蔥、黑糖、蒜頭熬煮湯底，加入五花肉烹煮至熟透、冷卻切片後佐以濃郁的韓味沾醬，製作需費工加入杏仁碎、花生、南瓜子及蒜末、糖漿、芝麻油調製，搭配彈勁十足五花肉片，大啖韓式料理經典之最。凱菲屋原本菜色講求中式八大菜系、食尚台味，以及印、日、馬來風味咖哩，西式燒烤區有現切肋眼、松露燉飯，午、晚餐時段還有沁涼生啤酒暢飲。平日午餐每位1,680元+10%、晚餐1,780元+10%，週五晚餐、週六、週日及國定假日午餐1,980元+10%、晚餐2,080元+10%。高雄也有客座餐宴盛事，日本頗負盛名的鮨し人大將「木村泉美」率領全店一流團隊 展開世界巡迴客座，2025 首站就選在高雄正式登場，將在明年1月客座高雄 Hotel dùa 在地日料名店「鮨毅」。出身自日本第一魚米之鄉富山縣的木村師傅， 來自日本富山縣第一名店鮨し人 的大將，擁有多年的料理經驗，在日本料理界享有極高的聲譽，強調匠心工藝、食材為魂的職人精神。此次日本客座主廚不僅攜帶珍稀食材更將與台灣本地主廚攜手合作，結合 在地元素，融入創新的料理手法，這次選定高雄 Hotel dùa 在地日料名店「鮨毅」為亞洲巡迴首站，自2025年1月10日至 1月12日，帶來為期三天的板前壽司頂級饗宴，每個餐期限量僅14位，餐會價格每席1萬6,000元+10%。