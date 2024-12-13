南投位於中台灣，地理位置不靠海擁有豐富的山川地形，總是吸引大批遊客每年都到此旅遊，而說到南投的景點，許多人都會想到九族文化村、溪頭教育園區或者清境農場等，那麼現在南投最受歡迎的景點是哪裡呢？根據觀光署最新數據顯示，今年南投最強景點由「日月潭環潭區」奪下，前10月共有206萬人到此造訪，不少去過的遊客都讚：「此生必去」，該地方也曾被CNN認證是世界前十美！
觀光署日前公布最新旅遊人潮統計，今年1月至10月南投最受到歡迎的景點為「日月潭環潭區」，累計有206萬人到此造訪；第二名則是八卦山風景區，前10月也有127萬人次朝聖；第三名則是在森林遊樂園區類別奪下冠軍的「溪頭自然教育園區」，前10月也有106萬人次到訪。
至於第四名至第十名，依序為「清境農場（56萬人）」、「九族文化村（52.4萬人）」、「車埕（52.1萬人」、「杉林溪森林生態渡假園區（41萬人）」、「塔塔加遊憩區（40萬人）」、「清境高空觀景步道（15萬人）」、「東埔溫泉（14萬人）」。
南投最強景點「日月潭環潭區」奪冠！NCC曾認證世界前十美
日月潭位於台灣南投縣魚池鄉，是一座美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，東側形如「日」，西側形如「月」，故名日月潭，整個日月潭國家風景區範圍包括環潭、水里溪、埔里、濁水溪與集集等五大遊憩系統，日月潭的美是透過山與水共同相應而成，如詩畫一般的景象，也有「台灣必訪八景」的美譽。
另外大家最愛去日月潭環潭公路騎乘腳踏車散心，一邊騎一邊欣賞美景，曾經還被美國有線電視新聞網CNN旗下的旅遊網站《CNNGO》評選為「全球十大最美自行車道」，騎腳踏車在該路段上，有種水上行舟的感覺，搭配美景讓人感到心曠神怡。
日月潭環潭區遊客評價曝光！冬天也能玩翻日月潭
而查找日月潭環潭區的評價，在Google評價斬獲4.6顆星的高分，不少遊客都表示「第一次來朝聖日月潭環潭步道，可以往返連接水社商圈跟遊客中心，適合騎車或者健行，沿路欣賞美麗跟湖光山色真的好讚」、「此生必去的景點之一！真的太美了」、「不愧是被CNN認證世界前十美的自行車道，這是台灣的驕傲，非常推薦大家要來看看」、「邊騎車邊欣賞這湖光山色，實在是一大享受。」
那麼冬天要怎麼玩日月潭？根據官網介紹，日月潭每年在12月底時，都會辦理「騎湖，祈福」的活動，鼓勵遊客騎自行車環湖，同時參訪沿路會經過的廟宇、聖地祈求身體健康平安，另外在12月31日跨年當天是年度重頭戲，將會在水社、伊達邵碼頭舉辦跨年幸福連線活動，進行雙主場跨年花火演唱會，帶領遊客迎向新的一年。今年跨年如果不知道要去哪裡遊玩，也許日月潭是你不錯的選擇哦！
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至於第四名至第十名，依序為「清境農場（56萬人）」、「九族文化村（52.4萬人）」、「車埕（52.1萬人」、「杉林溪森林生態渡假園區（41萬人）」、「塔塔加遊憩區（40萬人）」、「清境高空觀景步道（15萬人）」、「東埔溫泉（14萬人）」。
南投最強景點「日月潭環潭區」奪冠！NCC曾認證世界前十美
日月潭位於台灣南投縣魚池鄉，是一座美麗的高山湖泊，潭面以拉魯島為界，東側形如「日」，西側形如「月」，故名日月潭，整個日月潭國家風景區範圍包括環潭、水里溪、埔里、濁水溪與集集等五大遊憩系統，日月潭的美是透過山與水共同相應而成，如詩畫一般的景象，也有「台灣必訪八景」的美譽。
另外大家最愛去日月潭環潭公路騎乘腳踏車散心，一邊騎一邊欣賞美景，曾經還被美國有線電視新聞網CNN旗下的旅遊網站《CNNGO》評選為「全球十大最美自行車道」，騎腳踏車在該路段上，有種水上行舟的感覺，搭配美景讓人感到心曠神怡。
日月潭環潭區遊客評價曝光！冬天也能玩翻日月潭
而查找日月潭環潭區的評價，在Google評價斬獲4.6顆星的高分，不少遊客都表示「第一次來朝聖日月潭環潭步道，可以往返連接水社商圈跟遊客中心，適合騎車或者健行，沿路欣賞美麗跟湖光山色真的好讚」、「此生必去的景點之一！真的太美了」、「不愧是被CNN認證世界前十美的自行車道，這是台灣的驕傲，非常推薦大家要來看看」、「邊騎車邊欣賞這湖光山色，實在是一大享受。」
那麼冬天要怎麼玩日月潭？根據官網介紹，日月潭每年在12月底時，都會辦理「騎湖，祈福」的活動，鼓勵遊客騎自行車環湖，同時參訪沿路會經過的廟宇、聖地祈求身體健康平安，另外在12月31日跨年當天是年度重頭戲，將會在水社、伊達邵碼頭舉辦跨年幸福連線活動，進行雙主場跨年花火演唱會，帶領遊客迎向新的一年。今年跨年如果不知道要去哪裡遊玩，也許日月潭是你不錯的選擇哦！