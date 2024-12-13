我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投最強景點由日月潭環潭區拿下，今年1到10月朝聖人潮高達206萬人，真的是太美了！（圖/日月潭國家風景區官網）

▲日月潭環潭區自行車水車道，是許多遊客喜愛造訪的重點遊憩區，曾被CNN評選「世界前十美的自行車道」。（圖/日月潭國家風景區官網）

▲日月潭每年都會舉辦跨年活動，今年當然也不缺席！還不知道要去哪裡跨年的民眾，日月潭也許是你的好選擇。（圖/日月潭國家風景區官網）

南投位於中台灣，地理位置不靠海擁有豐富的山川地形，總是吸引大批遊客每年都到此旅遊，而說到南投的景點，許多人都會想到九族文化村、溪頭教育園區或者清境農場等，那麼現在南投最受歡迎的景點是哪裡呢？觀光署日前公布最新旅遊人潮統計，日月潭位於台灣南投縣魚池鄉，是一座美麗的高山湖泊，，整個日月潭國家風景區範圍包括環潭、水里溪、埔里、濁水溪與集集等五大遊憩系統，，騎腳踏車在該路段上，有種水上行舟的感覺，搭配美景讓人感到心曠神怡。、「邊騎車邊欣賞這湖光山色，實在是一大享受。」那麼冬天要怎麼玩日月潭？根據官網介紹，，另外在12月31日跨年當天是年度重頭戲，今年跨年如果不知道要去哪裡遊玩，也許日月潭是你不錯的選擇哦！