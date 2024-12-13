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我國強力左投陳柏清在這次WBSC世界12強賽主投5又2/3局，防禦率9.53，戰績為0勝2敗，為中華隊最終奪冠做出貢獻。今（13）日他在受訪時表示，如果明年的WBC世界棒球經典賽資格賽國家需要，他絕對義不容辭。陳柏清是這次世界12強賽中華隊重要的先發戰力之一，對美國和日本總計扛下3場先發，在球隊有需要時挺身而出，幫助教練團將林昱珉保到冠軍戰，最終球隊也順利以4：0拿下日本奪冠。此前中華隊教練團表示，基本上WBC經典賽資格賽的陣容和12強賽的陣容會有很大的改變，特別是投手戰力不太可能重複，希望讓這一批選手手好好休息，為下一季備戰。不過陳柏清今天在母校參加活動接受《自由時報》訪問時表示，自己下個月將回到母隊參加春訓，但若被徵召打經典賽，自己絕對義不容辭，會全力以赴。右撇子的陳柏清在少棒時聽從教練建議，改練左手投球，並放棄較喜愛的打擊，專心投球，只是青少棒階段表現不出色，大三時左手肘韌帶撕裂傷勢，讓他成績一度空白，靠PRP治療才逐漸痊癒，幸好在「棒球伯樂」南華大學總教練蔡仲南的鼓勵下，堅持棒球路。2021年中職季中選秀，陳柏清落選，2022年，終於獲得台鋼雄鷹的第8指名，2023年二軍首年，拿下二軍三振、防禦率王，去年底亞冠賽、今年12強，陳柏清都是台鋼唯一代表。