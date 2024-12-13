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休賽季最大咖自由球員Juan Soto爭奪戰，最終由大都會以15年7.65億美元（約新台幣250億元）天價合約勝出，根據《ESPN》報導，道奇當時也加入這場爭奪戰，並提出夢幻陣容來吸引Soto加盟，可以和大谷翔平、Mookie Betts 和Freddie Freeman組成最強MVP打線。「為像Soto這樣的球員進行談判時，就像用炸藥釣魚一樣，各個球隊接二連三地湧現。」Soto經紀人Scott Boras在接受《ESPN》訪問時回憶道，所有參與競爭的球隊都極力展示自己的吸引力，其中「銀河軍團」道奇提出的想法令人印象深刻。在談判現場，Soto和道奇幾位重要人士都出席了會議，包含道奇棒球營運總裁Andrew Friedman、總經理Brandon Gomes以及教頭Dave Roberts，而在談到Soto未來在球隊的定位時，Roberts表示。「大谷翔平擔任第一棒，Soto打第二棒，Betts擔任第三棒，Freeman打第四棒。」這無疑是夢幻般的陣容配制，作為選手，有這樣的MVP級打線，對於追求勝利是最佳方案，然而Soto團隊也考慮到場外因素，儘管道奇有夢幻陣容，但最終沒選擇接受這份合約。