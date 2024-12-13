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▲郭雪芙大讚外國男友有耐心、善良又帥氣。（圖／記者嚴俊強攝）

▲郭雪芙笑說，對男友送的雷禮物沒什麼印象了，不過認為對方送禮的品味要再提升。（圖／記者嚴俊強攝）

女星郭雪芙日前罕見認愛外國男友，近來事業愛情兩得意的她，今（13）日出席飾品活動，提到聖誕節和跨年的計畫，透露會和男友回到歐洲進行探親旅遊2週，「出道這麼久終於可以好好跨年」，這趟旅程很有可能會見到男方的家人，不過她也透露，2人目前才剛開始交往，還沒有求婚的計畫，但已經準備「當媽」，原來是因為她的貓咪懷孕了，近來貓咪已進入待產階段。郭雪芙今年聖誕假期和跨年期間終於放假，她透露想去歐洲地區度過聖誕節，因為覺得當地的聖誕氛圍很好，不過進一步詢問，才發現她其實早已訂好機票，預計要和男友一起出國旅遊，時間大約2週，2人已經在討論要怎麼跑行程。被問到這次出遊，男友是否有可能求婚？她則笑說「不可能」，因為2人才剛開始交往，希望可以慢慢來。郭雪芙也稱讚男友的優點，不僅有耐心、善良，還很帥氣，如果今年要送聖誕禮物給對方，可能也會選擇自己串的飾品，會選擇車子、聖誕樹和Sweet heart的吊飾，不過提到男友是否有送過很雷的禮物？她表示自己沒什麼印象了，不過男友送禮的品味還需要調教一下，「就是直男啦！」郭雪芙表示，最近家人在討論，覺得可以先有後婚，即使不結婚也沒有關係，不過她覺得這個想法太前衛了，自己可能沒辦法這麼做。不過自己的貓咪近日爆出好消息，本來她準備要帶貓咪去結紮，結果才發現根本已經懷孕，目前距離預產期只剩下1個月，屆時可能會麻煩助理和親友幫忙。