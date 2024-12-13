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▲明德中學團隊是由普通高中一年級學生陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿四名學生代表參賽。（圖／明德中學提供）

▲外交小尖兵全國決賽，分為英文即席演講、益智問答進行，明德五年磨一劍，贏得亮麗成績。（圖／明德中學提供）

教育部與外交部辦理的「外交小尖兵－英語種籽隊選拔」，吸引來自全國79支隊伍參賽，經過激烈競爭，入圍25隊參加全國決賽，台中市明德高中贏得全國特優第四名，名列台中第一，取得114年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格。今年「外交小尖兵｣競賽主題為「實踐SDGs，臺灣青年很可以」，北、中、南3區初賽以英語話劇評選，全國決賽則分為英文即席演講、益智問答。各隊參賽者展現創意與團隊合作精神，競爭非常激烈。明德中學自109年度參加「外交小尖兵」活動以來，年年進入全國決賽，今年首次獲得外交部及教育部安排出國親善訪問機會，可謂5年磨一劍，得來不易。明德中學團隊由普通高中一年級陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿四名學生代表參賽。廖禹宣說，初賽演戲，光是劇本就大幅修改五、六次，每次的成果驗收、訓練都得到不同老師的建議，再進行細部修改，另外還要增進演技以及與隊員間的默契。陳思婷說，複賽有2個挑戰，即席演講擴充了單字量，也學會如何在寫作時運用連接詞，強調我們的觀點。萬晴則覺得整場比賽，獲勝關鍵是機智問答，賽前我們查閱了許多資料，整理成表格，還有運用台灣人必不可少的諧音梗做成口訣反覆背誦。鄭允睿說，三個月來的訓練，組員經歷了崩潰、歡笑，甚至是衝突，但也成就了現在的榮耀。外交小尖兵活動不只提升語言能力，也培養出對周遭、對台灣、對世界的使命感！期待明年初參訪美國、加拿大時，能與國際青年激發出更多的合作和創意。校長林衍陞表示，外交小尖兵組員在老師團隊指導下，展現了學生的自主學習及團隊溝通合作能力。這幾年來，校方除札實英語教育外，更注重跨領域學習，落實實踐SDGs，明德青年很可以。