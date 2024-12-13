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衛福部12日公布霸凌案調查結果，結過8件霸凌案僅3件成立，衛福部長照司司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，被衛福部認定沒有強迫、是鼓勵；衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」，也被衛福部認定不構成霸凌，繼續擔任主秘。對此，資深媒體人陳鳳馨質疑，3個司長都沒事，有事的都不是主管，「請問一下這3個司長是誰提拔的？誰在後面維護他們？」陳鳳馨今（13）日在節目《大新聞大爆卦》指出，衛福部的霸凌案調查報告就凸顯出他們的霸凌為什麼會這麼嚴重，因為他們還在官官相護，這才是關鍵；長照司底下有個專門委員霸凌成立，他的背後的司長要求大家深蹲、伏地挺身，霸凌卻不成立，為什麼只罰下屬而不罰司長，就要問問這些司長背後到底是誰提拔、撐腰，為什麼撐到現在還要袒護他們？陳鳳馨表示，3個司長都沒事，有事的都不是主管，「請問一下這3個司長是誰提拔的？誰在後面維護他們？」他表示，自己不敢說每個被提出霸凌的都有問題，可到目前為止，報告和檢舉對照起來，至少長照司和社工司，怎麼樣都不覺得司長可以沒事，「所以才會說，真正的問題並不出在整個體系，而是在後面硬要扛著他們的人」。陳鳳馨說，民進黨政府這個問題會變得更嚴重，有個很大的原因是，民進黨一直把公務人員視為敵人，覺得都跟他們不合、不是他們那派的人，所以在進入公部門後，她常聽到類似「非我族類，其心必異，必排斥之」的案子，民進黨就會拔擢一些忠誠的人，拔擢到不適任的位置上，就開始保護對方，任他為所欲為，「他只要忠誠，他做錯任何事情，通通可以包庇，這就是現在霸凌問題變得很嚴重的原因。」