我是廣告 請繼續往下閱讀

美國降息週期持續展開，11月消費者物價指數（CPI）持續穩定，強化降息可能性，使得債券ETF持續吸引投資人關注。其中，國泰20年美債（00687B）今（13）日公告第4季配息金額0.38元；國泰10Y+金融債ETF（00933B）同步公告本月配息0.082元，預計皆在12/17除息，最後買進日落在12/16，股息配發日落在明（2025）年1/13。根據集保所統計至12/6為止，00687B受益人數達到29.7萬人，00933B受益人數為12.3萬人，兩檔合計受益人數達到42.1萬人，規模分別是2613億元、764億元，不僅顯示這兩檔在債券ETF中，相當受到投資人青睞，吸金能力也相當亮眼。00687B基金經理人江宇騰分析，美國11月CPI月增0.3%、年增2.7%，符合市場預期仍處低檔，強化市場預期聯準會本月再度降息的可能性。根據芝商所FedWatch資料顯示，2月降息1碼的機率已攀升至近100%，明年仍可望降息2碼。00687B存續期間約16.43年，隨美國降息循環持續啟動，未來資本利得相對具想像空間。00933B經理人鍾郁婕分析，美國聯準會將持續放寬貨幣政策，降息速度則視經濟數據及前景變化而定，但無論降息幅度如何，10年期公債殖利率再大幅上彈的機率極低，隨川普即將在2025年1/20開始執政，預期金融市場波動度上升，投資人可進行資產配置。鍾郁婕表示，00933B主要持股大多是G-SIBs全球系統性重要大型銀行，即大到不能倒的銀行，具備更高監管標準的資本要求，足夠因應市場風險，投資人可適度布局打造低波防守部位。