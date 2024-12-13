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▲芒果醬將登上今年的台中跨年，他們已經是第二年受邀了。（圖／台中市政府提供）

2025台中跨年晚會主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一演出類型「最多元豐富」的超級跨年演唱會，不僅請到韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、告五人、五堅情、玖壹壹、高爾宣、Ozone等，因為台中是很多知名創作樂團發跡地，今（13）日也公布血肉果汁機、芒果醬MangoJump、固定客也將用最live的音樂魔力唱嗨台中跨年夜。來自台中的血肉果汁機成團邁入18年，充滿在地本土的音樂作品，更已成為華語樂壇重金屬音樂的指標性，團員們用音樂《建宮蓋廟》拓展版圖。對於登上家鄉台中跨年舞台，他們喊話：「創團於台中的血肉，一定會帶來最台中的歌曲！」也暗示樂迷們好好聽作品的細節，「無論美食或景點，台中的美好我們都寫在歌裡了。」屆時團員們也會帶著家人一起來到現場感受跨年氣氛，更許願新的一年希望血肉果汁機可以去世界更多地方，讓更多人看見他們的魅力、殺翻更多現場。芒果醬MangoJump回憶成團初期沒有人找跨年演出，就自己辦了一場，感謝這兩年可以到台中跨年，承諾全力準備內容，「謝謝台中連續2年邀請到我們參加這一年一度的超盛大舞台，我們一定會使出渾身解術，敬請期待！」笑稱歌單很難選，「但你們要的（應該）都在這裡了，希望每一首大家都可以跟著我們一起唱」。常在各大音樂祭穿梭演出的固定客首度登上台中跨年，本身也從台中發跡的他們表示，「很開心，有一種成就解鎖的感覺，畢竟台中跨年這幾年已經是全台灣指標大場，能站上去面對20萬人演出是一種榮耀，一定要帶來最具代表性的歌曲演出讓大家驚豔！」面對抗寒問題，「這麼冷的天看表演就是答案啦，看完表演再去台中市區吃火鍋根本完美。」