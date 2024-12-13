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花蓮某國中遭爆疑職場霸凌！上（11）月28日，在學生段考期間，該國中因廁所改建，由於噪音吵雜導致影響學生作答，總務主任接到縣府電話後，懷疑是1名專任老師投訴，竟情緒失控對老師飆罵「你在這樣投書，看我怎麼弄死你」。花蓮縣教育處指出，初步了解是同事間爭執，不像上對下的霸凌，全案仍在調查。民進黨籍花蓮縣議員胡仁順收到某國中老師的陳情信件，投訴人提到上月28日，該校總務主任接到縣府投訴，指出因學生段考期間廁所改建工程過於吵雜，影響學生作答，該主任就擅自認為是某同仁投書，情緒崩潰、歇斯底里對陳情人咆哮「看我怎麼弄死你」，嚇得投訴人身心受創，投訴人向校長報告，主任還說「等著看」等。對此，花蓮縣府教育處表示，目前沒有接獲霸凌申訴，但責成督學主動調查，經學校目前掌握狀況，由於主任跟老師工作沒有重疊，比較偏向是老師跟主任同事間的爭執，不像上對下的霸凌，目前全案還需進一步瞭解情況。