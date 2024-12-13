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深陷戒嚴風暴的韓國總統尹錫悅，不僅明（14）日要面對國會第2次彈劾案的表決，關於實施戒嚴是否涉及內亂罪的調查也在持續推進中。韓國警察廳廳長趙志浩透露，在3日宣布戒嚴當天，尹錫悅打了6次電話向他下達指示，要求把國會議員「全部抓起來」。趙志浩表示，由於指示過於荒誕，自己並未聽從。根據《韓聯社》報導，警察廳廳長趙志浩因涉嫌內亂罪接受警方調查，今日前往法院出庭時更被戴上手銬，雖然有用藍布遮掩，警方此舉被認為是立威，意圖表達嚴格調查的態度。趙志浩在調查過程中表示，尹錫悅在宣布戒嚴當天共打了6次電話給他，每次都在單方面下達指示後掛斷。趙志浩說尹錫悅指示拘留國會議員，稱國會議員違反戒嚴法，要全部抓起來。趙志浩說，尹錫悅的指示過於荒誕，自己並未聽從，也未向幕僚傳達。由於使用的是防竊聽電話，因此沒有錄音。趙志浩在戒嚴令發布前，曾與尹錫悅於「安全屋」會面，尹錫悅似乎向趙志浩說明了戒嚴發布後的安排，趙志浩表示收到一份A4紙張，上面寫了戒嚴後的詳細計畫，不過，趙志浩說那張A4紙已經被他「撕掉了」。因涉嫌內亂被警方調查，趙志浩的律師強調，趙志浩反對戒嚴並試圖捍衛民主，並非應受處罰的對象。而趙志浩供詞所稱的拒絕尹錫悅6通電話抓捕國會議員的指示、撕掉A4紙，也是在表述自己「抗命」反戒嚴護民主。然而，趙志浩的說詞並無證據可以佐證，警察廳國家搜查本部特別搜查團就認為，假如趙志浩確實收到A4紙的指令卻撕掉，已涉嫌「湮滅證據」。尹錫悅究竟有沒有下令抓捕國會議員，尹錫悅本人在公開電視談話中並未澄清，但青瓦台曾發聲否認。根據《朝鮮日報》報導，韓國外國語大學教授李昌鉉認為，「不能排除戒嚴參與者們為了逃避法律責任，而將所有責任推給尹錫悅的可能性」，真相究竟如何，仍待調查單位釐清。