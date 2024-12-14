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▲▼金城武1歲（上圖）、2歲（下圖右）的相片。（圖／歡樂急轉彎YouTube）

▲▼金城武5歲（上圖）與幼兒園畢業照。（圖／歡樂急轉彎、超級星期天YouTube）

▲金城武就讀台北日僑學校照片。（圖／超級星期天YouTube）

超級巨星金城武縱橫影壇35年，交出《重慶森林》、《墮落天使》、《心動》、《如果·愛》、《擺渡人》等代表作，知名度享譽國際，至今仍是許多粉絲念念不忘的男神代表。金城武的爸爸是沖繩人，母親是台灣閩南人，他從小即有一張深邃的混血五官，但稱不上帥氣，《NOWnews今日新聞》找出金城武剛出生、學齡前及和蘇有朋就讀同一間幼兒園時期的照片，見證男神從小到大的樣貌。台視綜藝節目《歡樂急轉彎》早年專訪19歲的金城武，公開他數張小時候的舊照，可見滿周歲時襁褓中的小金城武一臉肉嘟嘟，看著家人哇哇哭叫，還有2歲時和哥哥坐在沙發上的萌樣，以及5歲時留著豬哥亮髮型、騎著腳踏車的珍貴影像。其中一張為幼兒園大班畢業的照片，金城武戴著四方帽，畢業袍裡穿白色高領上衣，正襟危坐看向鏡頭，這時還是單眼皮，英挺五官輪廓、非凡氣質才逐漸成型。金城武於1973年10月11日出生於台北市，從小在外僑聚居地天母長大，因為爸爸忙於鰻魚生意，金城武由媽媽、外婆一手帶大，因此台語非常流利，反而之後才在學校學會國語和日文。金城武童年就讀北投私立雙連幼兒園，與後來以偶像男團小虎隊出道的蘇有朋同屆不同班，兩人曾經藉由錄節目《超級星期天》一起重返母校見師長、學弟妹，當時雙帥進行校園巡禮，引起全校師生暴動。不少網友見到金城武兒時及少年模樣，紛紛表示：「這個學校是我服務的學校！太巧了」、「我跟蘇有朋同屆，是國小同班同學」、「金城武...可愛」、「那是個藝人各個有特色鮮明的年代」、「這是我看過顏值最高的藝人！」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（51歲）出生地：台北市血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么（兩個哥哥）興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》