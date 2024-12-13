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聖誕節將至，由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，全球限量2500枚的「聖誕胡桃鉗2英兩仿古精鑄銀幣」，設計靈感來自家喻戶曉的耶誕夜「胡桃鉗」童話故事，如今也引進台灣，台灣銀行宣布已上架銷售，每枚售價新台幣7980元，但這品項銀行不買回。「聖誕胡桃鉗2英兩仿古精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，設計靈感來自家喻戶曉的聖誕夜「胡桃鉗」童話故事。在柴可夫斯基的古典芭蕾舞劇「胡桃鉗」中，女孩克拉拉（Clara）夢見心愛的玩具「胡桃鉗」變成一位瀟灑的王子，帶領玩具兵團迎戰老鼠王。當胡桃鉗王子敗陣之際，勇敢的克拉拉協助王子打倒邪惡的老鼠王，並一起展開一段夢幻的糖果王國之旅。因此，幣面主題圖案也刻劃了各種故事角色，除了女孩克拉拉、胡桃鉗王子以及老鼠王，還有糖衣仙子、聖誕樹、貓頭鷹、金色星星點綴，象徵孩童豐富的想像力，同時幣面刻有澳洲柏斯鑄幣局成立125週年的「P125」標記以及重量(2 oz)、含銀成色（9999 SILVER）等。銀幣中心鑲嵌著24 K鍍金的胡桃鉗雕像，代表著好運與忠誠，據說也可以嚇阻邪靈，是聖誕佳節的經典禮物。不僅如此，這款銀幣採取「仿古技法」的幣面處理技術，古典中帶有優雅的氣息，銀幣直徑45.6公釐，厚度6.5公釐，正面刻畫英國國王查爾斯三世肖像，外圈標示國王名號（CHARLES III）、發行國家（AUSTRALIA）、面額（2 DOLLARS）。台銀表示，這枚美麗的仿古銀幣也附有編號說明書與透明展示盒，包裝於蝴蝶結裝飾的精美聖誕禮盒中，而且全球限量發行2500枚，更讓充滿意義和紀念價值。