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韓國總統尹錫悅戒嚴風暴持續延燒，目前已遭警方、檢察機關、反貪腐機構列為犯罪嫌疑人調查，韓國警方和搜查本部特搜官員連續兩日針對龍山總統進行搜索未果，今日擬進入漢南洞總統官邸搜查，且不排除逮捕尹錫悅，但實際執行上仍有些困難。根據韓聯社報導，韓國國家搜查本部特別搜索組官員13日被媒體問及是否已申請或有無考慮對尹錫悅發出逮捕令，這名官員表示「我們內部正考慮此事，同時，也商討搜索首爾龍山區漢南洞總統官邸的計劃，搜索並獲取尹錫悅的通訊內容記錄，進一步要求他出面接受訊問。」韓國警方在11日獲得法院搜查令，試圖進入龍山總統府搜查並扣押，但總統警衛室維安特勤人員以官方和軍事機密等理由強硬禁止進入，因此僅或許部分有限的資料文件。這名官員指出，通常搜索令有一定時間內的效期，通常為一周內，可在該期間連續執行，如果在時間內未執行完成，必須重新申請搜索令。當被問及妨礙公務罪是否適用於阻擋警方進入總統府內時，一名警察坦言，因用公務機密等方式回絕，執行過程會相當困難。