週末迎來入冬最強冷空氣，氣溫驟降引發保暖話題熱議。對此，就有網友好奇發問「電熱毯到底好不好用？」貼文曝光後，釣出大批內行人激推「神物，相見恨晚」、「我買了幾個都用好幾年，手邊這個用六年了」。而台電也證實，使用電熱毯比電暖器更為省電，但要注意「5不」口訣，才能安全又溫暖地抵抗寒冬。
一名網友在PTT發問「電熱毯到底好不好用？」表示天氣大降溫後冷到受不了，只能穿著羽絨外套睡覺，看到網路上討論電熱毯的相關話題，都會分成兩派，「一派是真的很好用後悔沒早點買，另一派都是對電熱毯的安全有疑慮」，讓他好奇電熱毯到底好不好用、安不安全，「有沒有人可以分享一下？」
貼文一出，大多數網友都激推，「神物，相見恨晚」、「好用，尤其是進去被子的那刻，感到幸福」、「冬日福音，電熱毯我大哥」、「朋友寒流跑去露營，說用電熱毯結果太熱」、「我買了幾個都用好幾年，手邊這個用六年了」。也有人給出建議，電熱毯不要購買雜牌及正確使用、善用定時功能即可，「你只會後悔沒早點買。」
電熱毯比電暖器省電！台電提醒「5不」口訣
台電曾在臉書粉專中指出，冬天使用電熱毯比起電暖器更為省電，但一定要注意「5不」：
📌不過度彎曲、折疊、擠壓。使用電熱毯要平舖在床上，由於電熱毯內佈滿電熱絲，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象造成危險。
📌不可弄濕。電熱毯使用時不可弄濕，以免電線短路導致觸電危險。
📌不與其他電暖器具一起使用。電熱毯上不放置其他電暖器具，例如：遠紅外線床墊…等。
📌不直接接觸皮膚。皮膚長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。
📌不長時間使用。建議睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起，或是設定定時使用，也可以更省電喔。
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貼文一出，大多數網友都激推，「神物，相見恨晚」、「好用，尤其是進去被子的那刻，感到幸福」、「冬日福音，電熱毯我大哥」、「朋友寒流跑去露營，說用電熱毯結果太熱」、「我買了幾個都用好幾年，手邊這個用六年了」。也有人給出建議，電熱毯不要購買雜牌及正確使用、善用定時功能即可，「你只會後悔沒早點買。」
電熱毯比電暖器省電！台電提醒「5不」口訣
台電曾在臉書粉專中指出，冬天使用電熱毯比起電暖器更為省電，但一定要注意「5不」：
📌不過度彎曲、折疊、擠壓。使用電熱毯要平舖在床上，由於電熱毯內佈滿電熱絲，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象造成危險。
📌不可弄濕。電熱毯使用時不可弄濕，以免電線短路導致觸電危險。
📌不與其他電暖器具一起使用。電熱毯上不放置其他電暖器具，例如：遠紅外線床墊…等。
📌不直接接觸皮膚。皮膚長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。
📌不長時間使用。建議睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起，或是設定定時使用，也可以更省電喔。