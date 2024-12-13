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▲大多數網友都激推電熱毯是冬天神器，只要記得不要購買雜牌及正確使用、善用定時功能即可。（圖／記者賴禹妡攝）

▲天氣冷許多民眾會用電熱毯取暖，台電電力粉絲團也特別提醒，教大家正確使用電熱毯的「5不」口訣，既省電又安全。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

週末迎來入冬最強冷空氣，氣溫驟降引發保暖話題熱議。對此，就有網友好奇發問「電熱毯到底好不好用？」貼文曝光後，釣出大批內行人激推「神物，相見恨晚」、「我買了幾個都用好幾年，手邊這個用六年了」。而台電也證實，使用電熱毯比電暖器更為省電，但要注意「5不」口訣，才能安全又溫暖地抵抗寒冬。一名網友在PTT發問「電熱毯到底好不好用？」表示天氣大降溫後冷到受不了，只能穿著羽絨外套睡覺，看到網路上討論電熱毯的相關話題，都會分成兩派，，讓他好奇電熱毯到底好不好用、安不安全，「有沒有人可以分享一下？」貼文一出，大多數網友都激推，「神物，相見恨晚」、、「冬日福音，電熱毯我大哥」、、「我買了幾個都用好幾年，手邊這個用六年了」。也有人給出建議，電熱毯不要購買雜牌及正確使用、善用定時功能即可，台電曾在臉書粉專中指出，冬天使用電熱毯比起電暖器更為省電，但一定要注意「5不」：📌不過度彎曲、折疊、擠壓。使用電熱毯要平舖在床上，由於電熱毯內佈滿電熱絲，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象造成危險。📌不可弄濕。電熱毯使用時不可弄濕，以免電線短路導致觸電危險。📌不與其他電暖器具一起使用。電熱毯上不放置其他電暖器具，例如：遠紅外線床墊…等。📌不直接接觸皮膚。皮膚長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。📌不長時間使用。建議睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起，或是設定定時使用，也可以更省電喔。