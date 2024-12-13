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勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與北分署長謝宜容直接相關，認定遭職場霸凌；民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時，表示謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關裡；對此，粉專《政客爽》嗆，「民進黨乾脆推給蔣公好了」。蘇巧慧11日在節目《中午來開匯》談及謝宜容涉霸凌一事，她表示自己認識的大部分公務員，都很認真努力、很願意配合國家做事，不過不能否認「一定有不肖的」，可是謝宜容任期很長，到底屬於哪一個派系這太難說，「謝小姐可能從馬總統時代也在公務機關裡面，誰的時候她都在，根本比我們任期還要久」，至於為什麼養成這樣，也沒人去動謝宜容，她也很想知道。粉專今（13）日在臉書發文表示，民進黨乾脆推給蔣公好了，當年蔣中正要人家逆流而上，所以謝宜容1971年一出生就心領神會，後來當主管就要逼同仁「上班時間在辦公大樓跑步20分鐘」，「巧慧就是讚，很有蘇貞昌的風範！」該篇貼文引起網友迴響，紛紛留言表示，「都是毛澤東害的，沒有害蔣公退守台灣就不會出生這些渣人」、「他就跟他爸一樣，嘴巴最厲害，這讓他當首長，慘案包準ㄧ堆」、「執政本能、甩鍋特質、只要出事、與我無關！」、「一直翻車一直爽」、「這種腦子還想當市長」；基隆市產業發展處處長林鼎超也在下方留言，「民進黨新北市長候選人？」