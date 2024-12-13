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▲倉木麻衣已有5年沒來台會粉絲，2025年一口氣在台開2場演唱會。（圖／華貴娛樂）

日本《名偵探柯南》系列主題曲演唱者倉木麻衣今（13）日宣布，將於2025年2月15日、16日在新莊Zepp New Taipei舉行演唱會，她十分難忘台灣粉絲的溫暖、熱情以及支持，對於相隔5年再度訪台，感動表示：「我現在已經迫不及待，期待和大家一起成為一體。」倉木麻衣回憶之前的台灣行程，提到參加粉絲活動時，無論是日本或其他亞洲地區的粉絲都彷彿成為一家人，演出現場的合唱更讓她印象深刻。她也提到錄製電視節目時探訪的茶店、冰品店，還去了夜市、廟宇拍攝，這些街頭文化對她來說彌足珍貴。除了期待能在演唱會上帶來精彩表演，倉木麻衣也希望能再次感受台灣的城市氛圍，特別提到一款她命名為「蓬鬆的白色天使麵包（天使蛋糕）」的台灣美食，是她每次來訪必嚐的佳餚，當然這次也不例外。她也向台灣粉絲表達了深深的感謝：「謝謝大家的支持和喜歡，讓我們一起唱唱跳跳吧，也希望你們玩得開心！」談及出道25年的感想，倉木麻衣表示：「滿心是感謝和愛！」期許未來挑戰更多年頭，並透過音樂與粉絲分享愛與連結，迎接全新進化的自己。被問及如何維持不敗的容貌，她笑言隨著年齡增長，更學會自然愛自己；也強調保持健康的重要性，並以運動、笑容及正向心態作為日常生活的座右銘。⏰演出時間：2025年2月15日（星期六）19：002025年2月15日（星期日）18：00📍演出地點：Zepp New Taipei🎫演出票價：1樓4200元、2樓3800元🎫售票時間：待公布🎫售票系統：待公布