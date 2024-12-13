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外電報導，川普交接團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)證實，川普已經邀請習近平參加明年1月20日總統就職典禮。這也是美國總統當選人首度邀請大陸國家主席出席就職典禮，堪稱史無前例，但外界普遍預期習近平並不會出席。對此，民眾黨立委林憶君今（13）日表示，川普這招看似釋出善意的「先禮後兵」作法，非常符合他捉摸不定的作風，是否出席川普的總統就職典禮，實際上真正要冒險的是習近平，而不是川普。林憶君表示，很難想像習近平在川普總統就職典禮中，頂著華盛頓特區的寒風，孤身一人被滿場的鷹派參眾議員和國安團隊圍繞的心情會有多麼的不安，更別提向來語不驚人死不休的川普，甚至可能出現脫稿演出，當場給習近平下馬威的畫面出現。林憶君分析，若習近平最後選擇婉拒出席此次川普的「善意邀約」，是否也將落入川普的「圈套」，讓川普暫時居上風，站在道德的高點上，表示其已對習釋出善意，是習近平拒絕出席。林憶君認為，對川普而言，看似釋出善意的「先禮後兵」作法，非常高明，不僅沒有成本，也沒有風險，果然非常符合他捉摸不定的作風，因為，真正要冒風險的人是習近平。