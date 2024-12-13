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勞動部長洪申翰11日公布霸凌命案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與北分署長謝宜容直接相關，認定遭職場霸凌；民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時，表示謝宜容可能從馬總統時代就在公務機關裡，發言一出，引發外界譁然；蘇巧慧隨即PO受訪逐字稿，表示自己被「斷章取義」，但網友們不買單，留言區再掀戰。蘇巧慧12日在臉書發文表示，「遇到選舉就真的跑出很多斷章取義的人呢！昨天我回答媒體的問題和答案很清楚，那就是主持人詢問霸凌事件是否跟民進黨派系鬥爭有關？我回應主持人，『不必用派系來看待這些公務員，因為很多公務員可能從馬政府就在了，在公務機關比我們都還要久。』」蘇巧慧強調，她對霸凌事件的態度很清楚，那就是徹查到底，該送法辦就法辦，「麻煩要帶風向的人，去看看整段內容」；蘇附上訪談逐字，逐字稿如下：主持人黃光芹：大家會探究第一波(調查)在搞什麼，這會扯到派系，為什麼謝宜容被養大？蘇巧慧：我這十年的感受是，這台國家機器非常大台，成千上萬個公務員，大部分我認識的都是認真努力的公務員，而且非常願意配合國家做事。但不能否認，可能有不肖、不好的狀況，太難說他到底屬於哪一個派系、哪一個政黨，因為他們的任期都比我們還長。（此時黃光芹還大笑拍手「你說對了！」）蘇巧慧：謝小姐可能從馬總統的時代，也在公務機關內，她根本比我們還要久，為什麼她會養成這樣，都沒有人去動她？對啊，我也想知道。「這就應該好好去調查，不要再發生這樣的狀況。」然而，網友對蘇巧慧的聲明不買單，紛紛在貼文下方留言，「不是妳爸爸, 你怎麼會在這？」、「馬之前陳水扁，馬之後是蔡英文，你想好再講，是誰帶壞的！上行下效是學誰的！過氣了還選市長？選里長妳都上不了！」、「你的祖先從日本時代就當日本走狗，怎不拿出來講？」、「她從馬總統時代就任公務員，所以呢？ 要究責馬總統。 不要沒事亂牽扯」、「妳們只要是自己人就好什麼都對，無極限無是非，喜歡嘴別人的人不適合來選中和市長，我們中和人不歡迎妳」。