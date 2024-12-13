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中國國家男子足球隊前總教練李鐵，被檢方依行賄、收賄等罪名起訴，今（13）日法院一審判決結果出爐，李鐵被判處有期徒刑20年，消息一出，「李鐵被判20年」一度衝上微博熱搜第一，許多中國網友更是地獄梗連發狂嘲中國國足，「進不了球門，卻可以進囚門」。綜合中國媒體報導，李鐵原為中國職業足球運動員，曾說自己最痛恨踢假球，退役後成為中國國家男子足球隊總教練，但卻被爆出任職總教練期間受賄5089萬多元人民幣，另外又行賄了3905萬多元人民幣，2023年被檢方以數項受賄、行賄罪名起訴。湖北省咸寧市中級人民法院今日一審判決結果出爐，數罪併罰判定李鐵入獄20年。李鐵涉貪案中的一個關鍵就在於，中國國家男子足球隊總教練是否屬於國家工作人員，因為根據中國法律，國家工作人員受賄可判死刑，比非國家工作人員的刑責要重。李鐵律師主張李鐵並非國家工作人員，而法院最後判決結果，似乎也算是有所折衷。國足前總教練被判20年引發中國網友熱議，許多網友狠酸，「國足終於進囚了」、「進不了球門，卻可以進囚門」、「以前是球隊總教練現在是囚隊總教練」、「國足再進一囚」、「除了行賄，就是收賄，其他啥也沒幹」。