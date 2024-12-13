我是廣告 請繼續往下閱讀

台中耶誕嘉年華是市民每年期待的重要節慶活動，市府每年舉辦耶誕活動，結合市府地方建設及在地文化特色，設計獨具特色耶誕樹及週邊裝置藝術燈飾，吸引許多民眾到訪參觀，今年水利局規劃於豐原水岸花都葫蘆墩圳打造各式獨特的主題燈飾，展期為12月13日至明年2月17日，每日下午5時30分至11時亮燈，期待將耶誕歡樂氣氛帶來豐原，點亮豐原、點亮葫蘆墩圳。水利局表示，今年葫蘆墩圳耶誕燈飾規劃於三豐路至三民路間豐原國小前圓環以具有祈福豐盛之意的葫蘆(福祿)主燈，搭配兩旁點綴星月副燈「璀璨星光、豐滿月圓」陪襯，再加上葫蘆墩圳水流貫穿，佈置意象將帶給台中豐沛能量的想像，讓城市每個角落都充滿豐盛能量，感受豐富的耶誕及新年的饗宴！此外，於主燈下方走廊打造星光點點美麗通道，讓人彷彿置身星空中。水利局說，葫蘆墩圳經過水利局持續細心維護，目前植栽生長茂盛，並吸引鳥類、昆蟲、魚蝦等生物棲息，不論白天或夜晚都是散步拍照的好地方，邀請市民朋友來豐原走走遊玩，體驗不同的燈飾美景。