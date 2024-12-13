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▲第一季的主持班底李多慧及籃籃退出節目，昔日主持搭檔張立東（右1）表示沒有過問太多細節，「一切都是會尊重他們的決定」。（圖／記者李政龍攝影）

▲沈玉琳（後排右4）今日被眾人誇讚身形變瘦許多，在短短兩個月瘦了十多公斤，整個人容光煥發，當場自分享瘦身秘訣。（圖／記者李政龍攝影）

啦啦隊女神齊聚！林襄、一粒、Yuri（陳怡叡）、李雅英、趙娟週、安芝儇及南珉貞等人今（13）日出席網路節目《女孩好野》第二季人選發布會，大夥現場開啟直播讓李雅英、趙娟週、安芝儇及南珉貞大跳應援舞，畫面好不養眼。另外，近日傳出將離開「樂天桃猿」球團的成員Yuri當場也被問及此事，有人好奇會排斥跟林襄同團加入「味全龍」嗎？她先是語塞，隨後笑回說：「一切都有在討論中，如果有進一步動態跟安排會再跟大家分享」，也鬆口「未來動向」最快下個月曝光。節目廣受好評推出第二季，不過卻不見第一季的啦啦隊主持班底李多慧及籃籃，令不少粉絲惋惜，對此，昔日主持搭檔張立東及風田被問到有無關心此事？張立東打趣地回：「我們又不是經紀人，主持群頂多會在群組聊天什麼的，沒有過問太多細節，一切都是會尊重他們的決定」，一旁的風田點頭如搗蒜沒有表態，而沈玉琳跳出來解釋，原因應是她們活動及行程比較多，才婉拒接下第二季主持工作。適逢年底期間，沈玉琳靠著無厘頭又活潑的主持作風深受各大廠商喜愛，他自豪表示今年接下25場尾牙，不愧是當紅主持界一哥，而他今日也被眾人誇讚身形變瘦許多，整個人狀態容光煥發，談到靠著什麼方法瘦下來的？沈玉琳不藏私透露，以持之以恆的「168斷食法」及「超慢跑」，在短短兩個月瘦了十多公斤，「我本來80麻，今天早上我量是68」，成功甩掉12公斤引全場讚嘆。