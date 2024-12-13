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國際金價在站回2700美元後，在市場擔憂美國聯準會（Fed）降息路徑的不確定性上升，金價跌勢加劇，又跌破2700美元，今（13）日一度下探2678美元附近。不過，外資認為，在美中關係等地緣政治等不確定性升高之下，也會增加黃金的避險吸引力，因此，仍看好明年金價表現，甚至喊到3000美元。台灣銀行指出，昨日雪梨金市以每英兩2717.93美元開市，由於美國11月CPI數據維持穩健，市場預期不影響美國聯準會12月降息，金價延續漲勢上漲至2725美元，雖高檔獲利了結賣壓湧現，金價一度拉回至2702美元，然降息預期持續升溫，吸引買盤進場承接，金價緩步上行至2718美元。歐美時段，部分賣壓出籠，加上美元指數自日中低點106.36轉強走高，金價承壓下跌至2705美元，隨後歐洲央行如市場預期降息1碼，美國公布上週首次申請失業金人數24.2萬人高於市場預期的22萬人，而11月 PPI年增率3%大幅超出市場預期及前值，月增率0.4%亦高於市場預期的0.2%，顯示通膨有復燃跡象，市場擔憂聯準會降息路徑的不確定性上升，金價跌勢加劇跌破2700美元整數價位，再續跌至2674.29美元，經震盪最後報價為2681.33美元。不過，荷蘭ING集團認為，隨著美國聯準會貨幣寬鬆週期持續、各國央行因儲備多元化而持續購金及地緣政治風險等避險需求推動下，2025年黃金漲勢仍將持續，儘管川普重返美國白宮後，可能因關稅及移民政策導致通膨而限縮降息幅度進而帶給黃金些許阻力，然而貿易摩擦加劇也會增加黃金的避險吸引力，因此，預估2025年金價將達2800美元，全年平均金價為2760美元。雖然美元升值常降低黃金作為避險資產的需求，從而壓低金價，但高盛集團認為，降息與地緣政治不確定性升高，明年金價和美元可能同步上漲，即便市場認為美元保持強勢更久，金價明年底前無法漲到3000美元，但高盛並不認同，關稅等地緣政治震撼常同時提振金價和美元。此外，賀利氏（Heraeus）在2025年貴金屬展望中指出，依過往美國國債殖利率曲線，美國經濟可能於明年步入衰退，美元走弱並且降息次數增加，將有助於金價，同時川普上任後雖有機會結束俄烏戰爭，地緣政治風險緩解，但貿易戰可能加劇避險效應，另中國經濟刺激措施若生效，將於明年與印度繼續支撐金飾消費需求，對2025年金價整體仍保持樂觀，預計金價將交易於2450美元至2950美元。富國銀行（Wells Fargo）也持續看多2025年黃金走勢，全球資產配置主管認為事件風險可能成為2025年主軸，並傾向配置大宗商品避險；實體資產策略主管則認為，黃金受新興市場央行及消費者為保護資產所推動，且鑑於新興市場央行黃金儲備比率仍有提升空間且購金趨勢將於2025年持續，富國銀行預期明年金價有望達到2900美元。