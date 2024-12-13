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北檢追查民眾黨主席柯文哲設京華城案及政治獻金案，今日再傳柯文哲昔日幕僚、前民眾黨中央委員張益贍作證，張益贍在臉書表示，他不針對細節部分做說明，避免造成檢廉辦案的困擾，他只能說明，檢廉目前所掌握的資訊比外界更多，而且偵辦過程非常嚴謹仔細，大致上也到了收尾階段，所以對相關事證找知情人證做最後的確認。根據鏡週刊報導，張益贍離開北檢也短暫受訪，表明不便透露內容，但「起訴書就快出來了，大家看起訴書就知道」。張益贍表示，今日上午十時，接受柯文哲案承辦檢察官林俊言，針對目前掌握到的相關事證，以證人身份進行約詢了解。身為公民，有作證的義務，雖然證人不受偵查不公開約束，但在偵查庭當中答應林俊言檢察官不對外說明細節。答應的事要做到，這是做人的原則。所以他不針對細節部分做說明，避免造成檢廉辦案的困擾，希望媒體朋友見諒。張益贍說，檢廉目前所掌握的資訊比外界更多，而且偵辦過程非常嚴謹仔細，大致上也到了收尾階段，所以對相關事證找知情人證做最後的確認。而內容大致上與目前外界所知關於前期政治獻金問題的相關制度及決策過程進行說明。