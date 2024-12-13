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勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見；對此，國民黨立委賴士葆表示，不是民粹式的把謝宜容收押就好，就業安定基金已成了政府的私房小金庫，看洪申翰如何扭轉勞動部橫徵暴斂的負面標籤。賴士葆今（13）日在臉書發文表示，謝宜容除了涉及勞動部北分署職場霸凌案，還將就業安定基金的錢採購與公務無關的私人公關禮品，裝潢豪華辦公室，以及發包過程圖利廠商等，已經被羈押禁見。賴士葆指出，不是民粹式的把謝宜容收押就是替社會除害，更非從此解決所有的問題，因為還有許銘春拿就業安定基金的3百多萬元辦演唱會、花1百多萬在網路下廣告、去拍沙龍照，甚至過去打算補助3千萬給高雄市府辦活動被爆料之後才喊停，就業安定基金成了政府的私房小金庫，各方覬覦，被隨意揮霍，真的要好好檢討了。賴士葆表示，30年來政府向聘用看護的失能者家庭每個月收2千元的就業安定費，已經收取千億從未公布支出明細，常聽說飢寒起盜心，與之恰恰相反的是因為目前還有4百多億的盈餘，讓各界起盜心，巧立名目想要染指這塊肥肉。賴士葆感嘆，在朱門酒肉臭的背後，想想基金的來源是失能者家庭，除了心力交瘁的照顧患病家人，還要負擔這筆就業安定基金，目睹失能者家庭點滴累計的基金被官員隨意揮霍，難怪僱主協會等民團要怒吼停徵。賴士葆表示，就業安定基金雖然有管理機制，但是組織成員都是部長在內的自家人，所以給外界監守自盜的印象，新部長上台應該重新檢討，更多引進外部公正人士的管理機制，公開透明所有的基金用途，否則錢太多就會大手大腳揮霍。賴士葆指出，明年就業安定基金宣傳費就高達2億元，這些網路媒體行銷、粉專經營與勞工雇主就業職訓等基本用途相去甚遠；勞動部長表示就業安定基金已經進入實質檢討，很快提出報告，賴表示，外界且拭目以待，洪申翰如何扭轉勞動部橫徵暴斂的負面標籤。