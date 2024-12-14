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全台「最頂」跨年晚會在台中！2025台中跨年晚會將於12月31日在台中水湳中央公園盛大開唱，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一演出類型「最多元豐富」的超級跨年演唱會。「所有聽團仔照過來！」新聞局長欒治誼表示，台中是很多知名創作樂團發跡地，今(13)日再公布一波卡司，包括重金屬金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」、人氣樂團「芒果醬Mango Jump」及搖滾樂團「固定客」，將用最live的音樂魔力唱嗨台中跨年夜！欒治誼指出，來自台中的「血肉果汁機」成團邁入18年，濃厚又激情，充滿在地本土的音樂作品，更已成為華語樂壇重金屬音樂的指標性，團員們用音樂「建宮蓋廟」拓展版圖、不僅登上金曲獎頒獎典禮殿堂演出，演唱會更首度插旗台北流行音樂中心，這次精采演出將熱翻現場。對於登上家鄉台中跨年舞台，他們保證一定會帶來最台中的歌曲，也暗示樂迷們好好聽作品細節，因為無論美食或景點，台中的美好都寫在歌裡了。此外，團員們屆時也會帶著家人一起來到現場感受跨年氣氛，對於2025也許下願望，希望血肉可去世界更多地方讓更多人看見，也跟樂迷喊話不用怕寒流，看血肉演出是最好的抗寒方式，保證看完從內而外熱到底。超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」回憶成團初期，尚未有機會參與跨年演出，因此還自己辦了一場，特別感謝台中連續2年邀請參加這一年一度的超盛大舞台，一定會使出渾身解術，敬請期待。Mango Jump團員更稱讚台中充滿美食、夜市、好天氣及寬敞舒服的美好氛圍，稱已訂好隔天要吃的大餐；另也透露即將在年底發新EP，明年會帶著新歌到各地和大家見面，請大家支持。常在各大音樂祭穿梭演出的「固定客」首度登上台中跨年，本身也從台中發跡的固定客開心指出，有一種成就解鎖的感覺，台中跨年已經是全台灣指標大場，能站上去面對20萬人演出是一種榮耀，一定要帶來最具代表性的歌曲讓大家驚艷。欒治誼表示，活動倒數不到20天，已公布四波華麗陣容，除輝人WHEE IN(南韓)、告五人、W0LF（S）五堅情、玖壹壹、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、血肉果汁機、芒果醬MangoJump、派偉俊、固定客、Double K等歌手之外，還預告會有超頂神秘卡司，將在12月19日跨年記者會上宣布，請市民朋友拭目以待。