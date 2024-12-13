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▲賴清德出訪行程：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲賴清德出訪行程：網路討論面向 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

▲賴清德出訪行程：網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

總統賴清德6日晚間結束6天7夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅，這是他就任總統後的首次元首出訪，他過境美國夏威夷、關島，拜訪我國在南太平洋的3個友邦馬紹爾、吐瓦魯、帛琉。賴清德認為此行有三大收穫，包括深化跟友邦的情誼、開啟價值外交新時代、凝聚了海外挺台灣的力量。QuickseeK快析輿情資料庫觀察賴清德出訪友邦的網路聲量趨勢，總統府22日宣布總統出訪事宜，到30日正式出發前，單日網路聲量都不太高，一天不超過2000則；出發當日，賴清德依例在登機口發表談話，聲量衝高，來到5300餘則，隔日賴清德抵達夏威夷，是他首度以總統身分踏上美國國土，美方接機規格是否突破新高，成外界關注焦點，相關討論來到賴清德此行最高點，單日9500餘則。其後連日賴出訪相關討論都有5000則以上的討論熱度，賴清德出訪行程即將結束時，恰逢南韓戒嚴，國際震驚，賴清德在媒體茶敘中回應此事，強調「威權錯誤不能再重蹈覆轍」、「民主台灣絕對不會走回頭路」讓討論再上新高，來到單日8900多則。觀察網友在賴清德出訪友邦期間，相關討論文章的主題面向，「賴總統明參訪關島議會 我國元首第一人」的相關新聞，聲量佔總體的15.4%最高，其次是「共軍藉機軍演？國防部：嚴密掌控共軍行動」11.7%、「賴清德抵關島過境 總督古蕾露親自迎接」9.9%、「赴美國智庫全英文致詞 賴清德拋3個積極」9.4%、「過境夏威夷 賴清德與裴洛西通話20分鐘」9.3%、「賴清德出訪友邦 台灣助吐瓦魯學校班班有冷氣」9.1%、「會晤馬紹爾總統海妮 賴總統：台馬像是一家人」9.1%、「南韓緊急戒嚴又解嚴 賴清德發聲了」9.0%、「賴總統赴關島總督官邸茶敘 現場奏中華民國國歌」8.8%、「賴清德出訪返國 細數3大收穫『德不孤必有鄰』」8.1%。總體而言，討論度前6名當中，有5個都是跟過境美國相關，這顯示我國元首出訪，與友邦的交往其實並不是網友最關注的事，以「過境」為名與美國的互動，才是整趟行程的重點。而中共是否藉由出訪軍演，討論熱度排名第二，顯然關注元首出訪的網友，在意的重點還是美、中兩大國與台灣的關係，這才是國際政治的重中之重。賴清德的首次元首出訪已經結束，網友對他這趟行程的好感度如何？透過大數據分析顯示，賴此行網路正聲量6376則、負聲量7808則，好感度0.82，不算太低。正聲量的熱門話題包括賴清德在臉書提到自己在行程尾聲與隨團記者茶敘，強調台灣將與民主盟友協力面對威權擴張，以及賴清德在過境夏威夷時與裴洛西通話的媒體報導；負聲量的熱門話題則主要來自於在野黨的攻擊，包括賴清德在關島口誤稱該地是印太第一島鏈，被藍委批「連高中生都知道」，還有賴清德在馬紹爾題字，被藍委批他寫簡體字、是否被統戰，主要負面聲量是來自於反對黨對賴清德的質疑。總體而言，元首外交的特殊舞台，從正面的熱門話題可看出，讓賴清德強調「堅定捍衛民主」、「民主普世價值」等語相較平時更受關注，而負面話題則凸顯，台灣內部政治對立對政府進行外交工作仍產生影響。賴清德的首次元首出訪，是否有助於鞏固台灣與南太3友邦的邦誼，展現區域穩定力量，以及賴政府與美國的互動，都是網路關注焦點。明年1月20日川普政府上任後，是否讓台灣產生外交新挑戰，賴政府又要如何處理中國壓力、區域安全議題，以及維持與各友邦關係，履行經濟與援助承諾，都是接下來的重要挑戰。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com