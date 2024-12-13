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台北地檢署偵辦京華城案即將進入偵查尾聲，今（13）日提訊在押的威京集團主席沈慶京，沈慶京戴漁夫帽、口罩，再度坐輪椅被法警推進台北地檢署偵訊。入冬最冷寒流即將於周末報到，北台灣已經明顯感受到低溫，恐怕也因此，沈慶京今搭囚車抵達北檢，特別戴上漁夫帽禦寒。據悉，檢方提訊沈慶京，為鞏固行賄前台北市長柯文哲案件細節。另外，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，上午也以證人身分傳喚前民眾黨中央委員張益贍說明，訊後請回。目前為止，沈慶京仍否認行賄，全案偵結起訴在即，沈慶京是否改口認罪，備受關注。北檢偵辦京華城案，查出沈慶京希望透過國民黨台北市議員應曉薇的市議員身分，為京華城公司陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到所期望的容積率，透過相關協會匯款給應曉薇，金額超過新台幣4740萬元。不僅如此，沈慶京涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎，指示威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶，待柯文哲促成京華城改建案，擴增到840%容積樓地板面積，沈慶京涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。