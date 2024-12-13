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繼發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動後，中華郵政今（13）日宣布推出「TEAM TAIWAN」第2波活動，這次主打「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，12/16起在「i集郵」開放預購，每本售價399元。為了紀錄中華隊奪下2024年世界棒球12強冠軍光榮時刻，中華郵政首波活動在12/18到明（2025）年1/24間，推出「明信片×TEAM TAIWAN」，邀請全民購買後，寫下對國手祝福和感謝，再由中華郵政送交到中華隊手上。中華郵政今日宣布第2波活動將登場，為了紀念我國中華成棒代表隊榮獲「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」冠軍，創下棒球史上嶄新紀錄，12/30推出「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」，以賽事精彩照片為設計，展現球員英姿及堅持到底的奮戰精神。中華郵政表示，郵摺內含代表隊個人化郵票1張，12/16早上8時30分起，在「i集郵」限量開放預購，每本售價399元，每筆訂單限購2本，預購商品將在正式發售日12/30後陸續寄出，數量有限，售完為止。