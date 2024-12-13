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股債ETF規模自年初以來成長2.4兆元，受益人數增加536萬人，然而，2024年的ETF市場事實上充滿驚奇，投資人對高股息ETF的狂熱迅速降溫。被視為「送分題」的債市，在美國財政赤字、關稅新政、通膨隱憂等多重因素影響下，差點成了「送命題」。迎戰2025，投資人該注意哪些ETF投資眉角？凱基優選30 ETF（00938）基金經理人施政廷表示，2025年投資高股息ETF，追求總報酬更加重要，因為台股未來12個月股息率已跌破3%，來到歷史低點，明年投資人應下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，只看張數、不問股價，可能得面臨資本利得減損與配息縮水，導致資產越配越薄，反而失去投資的初衷。施政廷認為，股息高低固然重要，但千萬不要忽視複利效果所創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵；高股息ETF雖然強調相對高配息，但成分股畢竟仍是股票，把股票當股票買，追求資本利得，聚焦總報酬，才能享受複利的效果。此外，美國公債殖利率居高不下，送分劇情延後上演，凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）經理人鄭翰紘表示，觀察過去60年的美國10年期公債殖利率走勢，可以發現4%至5%的美國10年債殖利率或許才是常態，明年目前來看降息可能為3碼，與其一味追求會受利率、利差牽動有漲有跌的資本利得，持續累積的票息收入，更適合作為債券長期總報酬的主要來源。短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，債券ETF投資建議鎖定存續天期偏中短、中段信評的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，兼顧追求債息目標。迎戰2025年，凱基投信指出，股債ETF雙向配置依然是在震盪市場下，長治久安的較佳策略，台美兩地股市建議納為標配，台股以市值與高股息型為核心，並適度搭配主題型參與長期趨勢，海外核心配置以美股為主的ETF，再彈性搭配主題型掌握趨勢商機；債券型ETF則以天期偏中短、信評居中的非投資等級債與投資等級債合組長期核心部位。