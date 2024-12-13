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▲CITY CAFE 歡慶歲末聖誕狂歡！全品項大杯以上任選2杯79折/4杯75折。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」是12月13日至12月15日。（圖／業者提供）

▲12月13至15日限時三天的KIRIN午後紅茶熱紅茶買二送一。（圖／7-11提供）

▲即日起至1月7日推出小白兔暖暖包貼式手握式（單片入10片袋裝）任選買4送1優惠、指定品項暖暖包任選買1送1。（圖／7-11提供）

▲熱食自助區即起至12月24日前，展開滷味／關東煮／麻辣燙全品項任選買4送1優惠。（圖／7-11提供）

▲「全家」minimore甜點推出5款巧克力新品，首推充滿層次感的「巧克力小花千層布蕾」、「榛果巧克力閃電泡芙」。（圖／全家提供）

▲全家也推出4款烘焙新品，首推與台灣精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名的「莓果巧克力夾心」。（圖／全家提供）

強烈冷氣團開始發威，明（14）日起下探10度低溫，7-11祭出百項商品助抗寒暖身，包括小白兔暖暖包任選買4送1、指定暖暖包買一送一，即起限時3天午後紅茶熱紅茶買2送1，並且可寄杯咖啡推出買10送5優惠，包括大杯卡布奇諾或特大杯系列美式／拿鐵任選。◾大杯卡布奇諾買10送5，6.6折（原價55元、特價37元）◾特大杯系列美式/拿鐵任選買10送5，6.6折（原價70元、特價48元）◾風味飲系列指定熱飲任選買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）◾咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價75元、特價50元）◾中杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.6折（原價65元、特價43元）◾CITY CAFE/CITY PRIMA/CITY PEARL珍珠/CITY TEA現萃茶，全品項大杯以上2杯79折、4杯75折即日起至12月31日祭出熱罐指定商品第2件6折優惠，同時還有12月13至15日限時三天的KIRIN午後紅茶熱紅茶買二送一的超值五六日活動。還有春烏龍精品拿鐵、紅茶18精品拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、八女抹茶拿鐵第二杯10元。7-11「棉花共和國雙面暖絨衣」12月24日前任2件88折優惠，天冷又以暖暖包銷售翻倍，即日起至1月7日推出小白兔暖暖包貼式/手握式(單片入/10片袋裝)任選買4送1優惠、指定品項暖暖包任選買1送1活動。熱食自助區即起至12月24日前，展開滷味／關東煮／麻辣燙全品項任選買4送1優惠，自有品牌「星級饗宴-滷味」更與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁！同時熱食自助區「蒸糯玉米」紫白相間的玉米粒顆顆飽滿Q彈有嚼勁、嚴選香甜可口的「蒸黃金玉米」、「蒸烤雙吃地瓜」也擴大導入至限定門市販售，即日起至12月24日，熱食自助區更有指定商品（熱狗／大亨堡／地瓜／蒸玉米／包子／茶碗蒸）任兩件加贈7點OPENPOINT點數。冷冷的天氣，就是要品嚐濃郁的巧克力療癒身心，全家便利商店推出巧克力控最愛的「奢華巧克力饗宴」。全家minimore甜點推出5款巧克力新品，「巧克力小花千層布蕾」售價55元，巧克力布蕾內餡，搭配酥脆多層的餅皮，每一口都充滿層次感和巧克力香。「榛果巧克力閃電泡芙」使用72%明治巧克力製作成巧克力卡士達，搭配可可閃電泡芙體與香醇榛果內餡，售價49元；「榛果巧克力閃電泡芙」使用72%明治巧克力製作成巧克力卡士達，搭配可可閃電泡芙體與香醇榛果內餡，售價59元，最後還有即將於12月18日上市的「巧克力麻糬泡芙」（售價48元）及「雙重巧克力塔」（售價49元）。除了甜點外，也推出4款烘焙新品，首推與台灣精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名的「莓果巧克力夾心匠土司」（售價42元）、「紅寶石可可軟歐」（售價45元）；最後還有「濃情巧克力熔岩蛋糕」與「莓莓可可蛋糕麵包」，兩款售價均為45元。