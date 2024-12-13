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以「台中日式燒肉店的最高峰」為行銷口號的「和牛EMPEROR」餐廳，是台中知名高檔日式和牛燒肉店，但今年4月遭人檢舉使用過期和牛，台中地檢署歷經半年調查蒐證，今（13）日依販賣妨害衛生飲食物品、加重詐欺取財罪，以及販賣逾有效日期食品等罪名，起訴餐廳前社長坂本斗志、店長久保敦也、總料理長山添翔平三人，以及天樂廣告行銷公司，聲請沒收犯罪所得7萬8300元，也同時建請法院從重量刑。起訴書指出，台中市政府衛生局通報食安情資，經中檢指派潘曉琪等檢察官承辦，指揮重案支援中心檢察事務官、法務部調查局中部地區機動工作站等單位，搜索查扣餐廳的食材進貨單據、菜單等證物。天樂公司社長是日籍坂本拓也，於2023年9月經營「和牛EMPEROR」，由其35歲胞弟坂本斗志擔任負責人，並雇用25歲的久保敦也擔任店長，聘僱42歲的山添翔平擔任總料理長。中檢強調，3人明知採購的肉品食材「神戶牛」已逾有效期限，仍標榜「台中日式燒肉店的最高峰」，並於今年1至3月，以每份2700元販售給29名不知情的消費者食用，犯罪所得7萬8300元，嚴重損害消費者健康及權益，且涉嫌觸犯販賣妨害衛生飲食物品、加重詐欺取財罪，以及販賣逾有效日期食品等罪。檢方認為，該餐廳標榜「台灣台中日式燒肉店的最高峰」、「提供讓人感覺彷彿置身在日本的體驗」、「使用精心挑選的頂級和牛」、「我們肩負著代表日本燒肉文化的使命」、「最高級的和牛」、「最好的燒肉、最頂級的饗宴」等，但上述3人卻未將食品安全視為要務，反而為貪圖減少損失，將已逾期肉品烹煮給不知情消費者食用，且犯後均猶飾詞狡辯，推卸犯行，毫無悔意，犯後態度實屬惡劣，並在社群媒體上發聲明否認犯行、揚言對控告報導的媒體，不會賠償消費者，建請法官從重量刑。