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▲高級救護技術員（EMTP）讓民眾感受到雙倍的專業救護服務與保障。（圖／屏東縣府提供）

為了提供更高品質的到院前救護服務，屏東縣政府消防局成立首支高級救護隊，正式啟動雙軌派遣模式。在重大緊急案件發生時，除了高級救護隊救護車出勤，屏北區域的消防分隊救護車也同步增援，確保每次救援現場至少有4名救護人力共同處理病患。高級救護技術員可在現場依據預立醫療指導，執行如氣管內插管或給予急救藥物等進階醫療處置，將急診室的專業技術提前到現場，顯著提升急救效率，讓民眾感受加倍的救護保障與專業服務。由於心跳停止後4分鐘內進行CPR、8分鐘內進行高級心臟救命術（ACLS）對於提高存活率至關重要，因此高級救護隊的成立目標是讓每次出勤都有高級救護技術員能在8分鐘內抵達現場，完成ACLS處置，為危急病患爭取生命延續的契機。縣長周春米表示，消防局在搶救災害、緊急救護及火災預防中扮演不可或缺的角色，如陽光般帶來希望，像空氣般默默守護，亦如甘霖般在危急時刻注入生命力。她特別感謝所有消防救護人員全年無休地守護縣民安全，並承諾縣府將持續投入器材設備經費，確保救護人員的出勤安全，與消防隊攜手打造更健康、安全的生活環境。